Un error en Twitter podría estar permitiendo que los usuarios tengan el check azul sin pagar por Blue

La medida más sonada de Twitter desde que Elon Musk se ha convertido en el dueño y CEO de la compañía es la posibilidad de verificar las cuentas pagando por Twitter Blue, el servicio premium con funciones exclusivas. La decisión del magnate fue duramente criticada, sobre todo después de que algunos usuarios creasen cuentas falsas haciéndose pasar por firmas o personalidades importantes. Tras los problemas que hubo cuando se lanzó la 'democratización' del tic azul, se suprimió la opción hasta que lo solventaron añadiendo distintos colores para diferenciar entre cuentas individuales, gubernamentales y empresariales.

Hace poco, se conoció a través de unos informes a los que The Information tuvo acceso que, a mediados de enero, Twitter Blue tenía en todo el mundo solo unos 290.000 suscriptores, es decir, un 0,1% del total de usuarios activos mensuales. La mayoría posiblemente haya optado por este plan premium por la función exclusiva de la verificación, por lo que un error que mantiene la insignia pese a darse de baja en el servicio podría provocar que estos pocos internautas dejen de pagar.

Varios usuarios que se suscribieron a Twitter Blue y que llevan meses sin pagar han confesado en la plataforma que siguen manteniendo su verificación tiempo después. De hecho, uno de ellos (@s2pidfuck) lo ha demostrado en un vídeo donde se ve que, al entrar en la sección de Twitter Blue, le piden que pague si quiere disfrutar de las funciones exclusivas, pero sigue teniendo la insignia azul.

HELP ME pic.twitter.com/298D9j51OK — THE Cumshot Gamer (@s2pidfuck) February 7, 2023

Las cuentas verificadas por Twitter Blue notifican al resto de internautas que se debe a la suscripción al plan premium. Por lo tanto, el tic de @s2pidfuck no se debe a que sea una cuenta de renombre (no tiene ni 200 seguidores). El usuario explicó más tarde esto ocurrió al cambiar la foto una semana antes de que finalizase su suscripción: "Twitter elimina la insignia de verificación para ‘verificar’ los detalles de la cuenta. Cuando lo hice, el proceso de verificación duró más allá de la fecha de finalización de mi suscripción y cuando terminaron de 'verificar' me devolvieron el check".

Posiblemente, este error de la red social se corrija en cuanto los desarrolladores se den cuenta del mismo. Eso quiere decir que los antiguos suscriptores que se han beneficiado de ello, dejarán de disfrutar de su insignia a no ser que vuelvan a pagar por Twitter Blue.

