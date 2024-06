La última app viral te reta a tirar el móvil lo más alto que puedas y Apple la prohíbe en los iPhone

Send Me to Heaven, conocido como SMTH, es una aplicación que fue creada hace varios años y la cual consiste en comprobar cuál es la altura máxima a la que puedes lanzar tu teléfono. Sí, como lo oyes, una app que calcula la altura que coge el móvil cuando lo lanzas hacia arriba y el reto es cogerlo, como no, antes de que caiga al suelo. Esto es el tipo de cosas que nadie entiende que funcionen, pero que muchos usuarios utilizan.

Es realmente fácil que, al intentar cogerlo, no ocurra y que el móvil se destroce o sufra unos daños muy críticos, pero hay gente para todo y algunos usuarios de iPhone afirman que el que no te importe destrozarlo es sinónimo de estatus. Apple ha restringido el uso de esta app para sus usuarios.

Apple restringe que sus usuarios destrocen iPhones: raro, no es

Como decimos, la finalidad que tiene SMTH es tirar el móvil lo más alto posible y recogerlo antes de que se caiga al suelo. No hace falta ni analizarlo fríamente para darse cuenta de que es algo totalmente inútil y si te importa algo tu móvil ni siquiera te lo vas a plantear. Lo que no queda claro es quien es mejor.

Con esto me refiero a las personas que lo realizan o al propio creador y desarrollador de la app, Petr Swarovski, quien afirma a declaraciones a Wired que la idea original era usar gadgets muy caros, que la gente en ciertas sociedades compra solo para presumir, para que los tiraran.

Para mayor espectáculo, algunos usuarios la han descargado y probado, y como es normal y previsible, muchas o gran parte de las reseñas no son positivas porque sus móviles han sufrido serios daños… Poco más hace falta decir. También se han producido quejas sobre que los sensores de los terminales no registran bien la altura, a lo que su desarrollador ha afirmado que depende del terminal.

Desde Apple no han tenido ninguna duda en prohibir esta aplicación en la App Store, cosa lógica, por otra parte, argumentando que fomenta comportamientos que podrían resultar dañinos para el dispositivo del usuario. Pese a esto, Svarovsky tiene la esperanza de que termine llegando a los dispositivos de la manzana. Eso sí, para probarla, este recomienda utilizar uno barato, luego ya con práctica…

