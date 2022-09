Twitter quiso copiar a OnlyFans, pero ahora quiere eliminar todo el contenido pornográfico ilegal

Algunos documentos internos de Twitter a los que ha tenido acceso el medio de comunicación The Verge afirman que la plataforma quiso competir con OnlyFans y su contenido para adultos. La red social lleva un tiempo tratando de eliminar las publicaciones pornográficas de la plataforma, sin embargo, en primavera de 2022 se planteó cambiar de estrategia con este tipo de contenido.

Al contrario que otras apps, en Twitter existe bastante permisividad con el contenido de carácter sexual. Muchos perfiles suben fotos o vídeos en la que se muestran personas desnudas e incluso teniendo relaciones sexuales. Parece ser que, recientemente, la compañía pensó en la posibilidad de que sus usuarios comenzasen a vender suscripciones de pago para ver ese contenido en la plataforma y quedarse con parte de los beneficios, como hace OnlyFans.

El proyecto no terminó llevándose a cabo, pero sí que se barajó la idea de hacerlo e incluso recibió el nombre de ‘ACM: Monetización de Contenidos para Adultos’. Uno de los motivos que podría haber animado a Twitter a renunciar a dicho plan es que podría derivar en problemas con sus anunciantes más conservadores, algo que ya le ocurrió a OnlyFans.

La plataforma podría haber compensado la pérdida de algunos publicistas con parte de los ingresos por las suscripciones, pero estos podrían no ser suficientes. En el caso de OnlyFans se estiman unos ingresos de 2.500 millones de dólares para 2022, que es aproximadamente la mitad de lo que ganó Twitter el año pasado.

Twitter reunió a más de 80 empleados, según asegura The Verge, con la intención de analizar la propuesta y pregunto a trabajadores antiguos y actuales de la red social. En el informe de The Verge, se detallaba que la plataforma no era capaz de controlar la legalidad del contenido para adultos que se subía, aunque desde hace años sabe que existen publicaciones sexuales dañinas.

Existen cuentas que comparten vídeos o imágenes de pornografía infantil o sin el consentimiento de las personas implicadas. Una de las conclusiones a la que llegaron en los documentos de abril fue que Twitter no podía “detectar con precisión” este tipo de contenido.

Además, señalaban que la compañía no tenía herramientas indicadas para verificar que los creadores y consumidores del contenido para adultos terminasen siendo mayores de edad. Ante estos resultados, Twitter retrasó el proyecto de manera indefinida en mayo.

¿Qué dice Twitter al respecto?

Según han confirmado portavoces de la red social a Ganbeta, Twitter lucha “agresivamente contra el abuso sexual infantil en línea” y han invertido “en tecnología y herramientas para hacer cumplir” su política.

Tras los resultados de los documentos filtrados en The Verge, la red social afirma que han estado afinando su enfoque y ampliando sus recursos para proteger a los menores de este tipo de acciones. Twitter explica que colaboran en investigaciones y enjuiciamientos si los delincuentes que difunden contenido ilegal usan su plataforma.

