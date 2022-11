¿Twitter podría entrar en conflicto con la UE tras cerrar su oficina de Bruselas? Era clave para seguir el marco legal de Europa

La oficina de Twitter en Bruselas ha tenido que cerras tras quedarse sin empleados. Desde que Elon Musk compró la compañía, ha realizado despidos masivos y en Europa dejó solo a dos empleados, que se marcharon la semana pasada y se desconoce si se fueron voluntariamente tras el ultimátum del magnate de trabajar más duro o si los despidieron.

La presencia de una filial de la empresa en Europa era esencial para asegurar que la plataforma cumplía con la normativa de la Unión Europea. Jesús P. López Pelaz, Director del Bufete Abogado Amigo, ha enumerado para 20BITS las leyes europeas que afectan a redes sociales como Twitter, destacando el Reglamento General de Protección de Datos, las relacionadas con la publicidad y las que hacen alusión a la Libertad de Expresión y Derecho al Honor de los usuarios.

"Por si fuera poco, este año se han aprobado nuevas normas que regulan directamente la prestación de servicios digitales que refuerzan las obligaciones que ya existían anteriormente", señala el profesional. Por lo tanto, los despidos (o dimisiones) de los últimos trabajadores de la oficina de Twitter en Bruselas ha llegado en un momento complicado.

Entraron en vigor la Ley de Servicios Digitales y el Código de buenas prácticas en materia de desinformación. "Ambas normas persiguen garantizar que la información compartida en medios digitales en general y en redes sociales en particular cumpla con los criterios de veracidad y objetividad –explica López-. Se trata no solo de luchar contra el contenido ilícito, sino también contra el contenido que genera estados de opinión basada en noticias no verificadas o no verificables".

Para cumplir con las leyes, Twitter estaba prohibiendo la difusión de algunos mensajes que se consideraba que tenían "contenidos de odio o que inciten a la violencia". Sin embargo, la nueva normativa "exige un mayor control en la verificación de los contenidos", afirma el Director del Bufete Abogado Amigo.

Las reglas para los servicios digitales de la UE "entran en colisión con las intenciones de Elon Musk de dotar de mayor libertad a la red social, es decir, menor control sobre las publicaciones". De hecho, Thierry Breton, Presidente y Director Ejecutivo de Atos y ex ministro de Economía, Finanzas e Industria, le recordó al nuevo dueño de Twitter que tendría que seguir las leyes europeas.

Según López, el Twitter 2.0 que Musk pretende crear no sería posible en Europa si incumple las leyes mencionadas. La protección de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía le obligaría a controlar los contenidos que se publican para que no quebranten la normativa: "No se trata de una censura, sino de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos, estableciendo una barrera a la primera agresión. Aunque una vez agredido el derecho siempre queda la vía de la reintegración judicial, lo cierto es que esa solución en muchas ocasiones no repara el daño causado".

Los despidos masivos e inmediatos

López, de Abogado Amigo, subraya que los despidos tienen distintas normativas según el país. "En general, podemos decir que, si bien no se permite el despido libre e inmediato, en caso de producirse, la consecuencia es la existencia de indemnizaciones para el trabajador", recalca el experto.

Si los despidos se estuviesen dando en España, por ejemplo, serían los denominados 'despidos improcedentes': "Darían lugar a una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado".

El profesional comenta que las personas que han salido de Twitter "eran las encargadas de mantener la comunicación entre los órganos reguladores y la compañía". Al irse, dicha comunicación se ha suprimido, y "las posibilidades de actuación rápida y flexible se han cercenado de raíz".

