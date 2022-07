Los fabricantes de móviles crean dispositivos con 'fecha de caducidad'. Los motivos se deben a que los teléfonos se quedan desactualizados ante el avance de la tecnología disponible y porque tienen una vida útil mucho más corta (se emplean materiales de peor calidad para diseñarlos).

Los usuarios observan que la calidad de los productos electrónicos van disminuyendo con el paso de los años, además, las grandes empresas ya no fabrican dispositivos 'longevos'.

Desde 20Bits informamos cada año de las noticias 'WhatsApp dejará de funcionar en estos móvil a partir de X día', debido a que los sistemas operativos de los teléfonos se quedan obsoletos ante una actualización.

Tus redes sociales no se actualizan por este motivo

El problema no tiene que ver con los materiales del móvil, sino casi todo lo contrario, se queda anticuado porque es incapaz técnicamente de soportar los servicios avanzados que proponen las aplicaciones.

WhatsApp, Instagram, Facebook o Twitter (entre otras) dejan de dar soporte a una serie de dispositivos porque no pueden albergar la versión necesaria de su sistema operativo para instalar la última actualización de un app.

Android e iOS cada vez tienen más velocidad en sus servicios, por consiguiente, es necesario que los usuarios estén a la 'última moda'. En determinadas ocasiones, también se debe a mejoras en el rendimiento o por temas de ciberseguridad ('parchean' los posibles fallos que ponen en riesgo al sistema).

A las aplicaciones les interesa sacar versiones que vayan totalmente dirigidas a los últimos sistemas operativos disponibles, sin embargo, las empresas desarrolladoras de apps desconocen que no todo el mundo tiene un móvil que sea capaz de soportar la actualización del sistema operativo.

Aquellos productos que no se renuevan son obsolescencia programada, debido a que sus componentes son incapaces de soportar las últimas actualizaciones. A pesar de que los grandes empresas tecnológicas indican que no lo hacen, es cierto los usuarios se ven obligados a renovar sus teléfonos.

Las entidades desarrolladoras de apps ponen freno a la hora de incluir actualizaciones, es decir, les supone un gran coste económico renovar el funcionamiento de la aplicación en un dispositivo que tenga más de cinco años. El motivo se debe a que la compañía tendría que hacer un desarrollo aparte para poseer retrocompatibilidad.

Las grandes empresas no quieren lanzar diferentes versiones para sus usuarios, desean tener aplicaciones homogéneas para todos sus clientes. En ocasiones, el dispositivo tiene un sistema operativo desactualizado, debido a que no puede instalar el nuevo por las limitaciones del producto y porque no soporta las configuraciones que requiere una nueva versión de la app.

Por este mismo motivo, las plataformas, como Instagram o WhatsApp, se ven obligadas a dejar fuera de su servicio determinados dispositivos que funcionan con sistemas operativos desactualizados.

¿Cómo puedo saber si mi móvil se quedará obsoleto?

Hay que dejar claro que tener un móvil antiguo no es tener un móvil obsoleto, no obstante, es importante mencionar los fabricantes de dispositivos Android fijan la obsolescencia de los móviles en el momento en que dejan de recibir actualizaciones y su garantía ha expirado.

Es posible que existan móviles que sigan recibiendo actualizaciones de software durante más años a comparación de otros, no obstante, la marca vuelve a tener en cuenta el momento en que finaliza la garantía del último móvil vendido.

Las políticas del fabricante pueden considerar válido a un dispositivo aunque ya no se venda y no existan usuarios que lo compren. Esto se debe a la garantía legal que ofrecen en cada país porque no es una norma común.

Dale una segunda oportunidad a tu teléfono

Si tu aparato electrónico ya no recibe más actualizaciones de aplicaciones, desde 20Bits te queremos dar los siguientes consejos para darle una segunda vida:

Utilízalo como reproductor de música , es decir, puede cumplir con la función de un MP3.

, es decir, puede cumplir con la función de un MP3. Puedes convertirlo en despertador .

. También lo puedes emplear como cámara de seguridad .

. Será útil para funcionar como un walkie-talkie .

. Úsalo para divertirte con los juegos online que tengas descargados.

