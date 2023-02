El truco de WhatsApp para salir de un grupo sin que casi nadie se entere

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular del planeta y tiene muchas utilidades. Una de ellas es poder formar grupos para poder comunicarnos con varias personas a la vez.

El problema surge cuando nos meten en grupos sin nuestro permiso, o en grupos donde no tenemos ningún interés en continuar. Podemos silenciar las notificaciones, pero muchas veces, no salimos de él porque puede resultar algo violento que los participantes vean que lo hemos hecho.

Pero ahora hay una solución: se puede salir de un grupo de WhatsApp sin que casi nadie se entere. De hecho, solo se enterará el administrador del grupo, pero al resto no les saldrá ninguna notificación de tu salida.

Así se hace: los usuarios de Android, deben hacer clic y mantener presionado el grupo del que se desea salir. Luego hay que tocar el icono de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona 'Salir'. Verás un mensaje en la pantalla que dice: "Solo los administradores del grupo recibirán una notificación de que abandonó el grupo".

Para usuarios de iPhone, desliza hacia la izquierda en el grupo del que desees salir. Pulsa 'Más'. Luego haz clic en 'Salir'. Verás un mensaje en la pantalla que dice: "Solo los administradores del grupo recibirán una notificación de que abandonó el grupo".

Otra opción interesante es configurar el grupo de tal manera que sus miembros no sepan si has leído o no algún mensaje. La pega es que al desactivar los recibos de lectura, tampoco tú podrás ver si los otros han leído tus mensajes. Para hacer esto, abre WhatsApp > Configuración > Privacidad > desactiva la opción Confirmaciones de lectura.