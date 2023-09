¿Es real el truco de los 30 segundos para hacerte rico en Spotify? La plataforma responde a estas acusaciones

La semana pasada, los analistas financieros de J.P. Morgan afirmaron que los cantantes o creadores de podcasts podían ganar hasta 1.200 dólares al mes al escuchar sus canciones una y otra vez durante las 24 horas del día, según BBC. Además, en una entrevista para Financial Times, estos mismos analistas sugerían que dicha estructura de pago podía estar manipulada.

En X (antes Twitter), Julian Klymocho, CEO y fundador de Accelerate —compañía canadiense de inversión— hizo eco de las acusaciones hacia la plataforma: "Según JPMorgan, si alguien subiera su propia pista de 30 segundos a Spotify y luego programara su móvil para escucharla repetidamente las 24 horas del día, recibiría 1.200 dólares al mes en regalías".

Sin embargo, Daniel Ek, CEO y fundador de Spotify, no tardó en responder al tuit anterior diciendo que no es cierto que el sistema de pagos por reproducciones funcione de esta manera: "Si eso fuera cierto, ¡mi propia lista de reproducción sería simplemente 'Daniel's 30 second Jam' repetida! Pero en serio, nuestro sistema de regalías no funciona así".

Pero dejando de lado la respuesta clara y concisa del CEO de Spotify, el usuario Mihai expresó otra vez su descontento por los contenidos que apenas duran 30 segundos y reciben un pago: "No es así como funciona directamente el sistema de regalías, pero el límite de 30 segundos para recibir el pago ha hecho que las canciones sean cada vez más cortas, y la “parte Tiktok” suele ser siempre a los 31 segundos".

Ante esta otra acusación, Ek zanjó la polémica al afirmar que las canciones sí que se habían acortado, "sin embargo, las canciones más populares todavía duran alrededor de 4 minutos".

