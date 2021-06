Probablemente ya sepas que algunas aplicaciones gastan más batería que otras. Hoy en dia atenemos decenas de apps en nuestro teléfono que a veces ni usamos, pero si querías saber cuáles eran para poder reducir tu consumo, te sorprenderá saber que los nombres de las aplicaciones que lideran el top te serán imposibles de dejar a un lado.

Y no, no está ni Instagram ni tiktok, las aplicaciones de contenido multimedia como Twitch no encabeza la lista, pero si están cerca de los primeros puestos. Lo cierto es que realmente estas aplicaciones consumen tanta batería no por la cantidad de recurso que necesiten para funcionar, sino porque la cantidad de permisos que necesitan hacen que, después de usarlas, sigan funcionando en segundo plano, consumiendo gran parte de la batería. Aquí tienes el Top 10 de las aplicaciones que más consumen según el informe de Uswitch:

Estas son las 10 aplicaciones que gastan más batería. Uswitch

Sin embargo, el informe recoge un total de 50 aplicaciones que se pueden categorizar y vamos a mencionarte algunas de ellas:

No es de extrañar que las aplicaciones que más polémica por la cantidad de datos y permisos que necesitan sean las que más gasten batería: Facebook y Messenger compartían el podio, seguida de WhatsApp, pero la siguen de cerca Instagram (11), Telegram (12), Twitter (13) TikTok (14), SnapChat (18) y Pinterest (29)

Si eres de comprar o realizar pagos en línea te interesará dar un vistazo a estas apps que están en la línea roja en el consumo de batería y su consumo es perfectamente reducible si empiezas a compras más or el ordenador: Amazon Shopping (15), My McDonald’s (16), PayPal (21), Uber Eats (23), Google Pay (24), Just Eat (27), Wish (37), Deliveroo (47),

Apps de citas - Tinder y Grindr

Las apps de citas y encuentros también tienen un consumo alto de batería, ya que la mayoría funcionan en segundo plano y emplean el uso de la ubicación en todo momento. Algunas de las que consumen más batería son: Grindr (17), Bumble (30), Tinder (33), Match.com (41), Hinge (45)

Por otro lado, no hemos mencionado todas esas aplicaciones de contenido multimedia, ya que es entendible que gasten más batería por el consumo continuo de internet y pantalla que hacen; lo importante de este artículo era resaltar aquellas aplicaciones que no son tan evidentes y de las que, tristemente, no podemos deshacernos. Aun así, tenemos a Spotify en el puesto número 20, dos puestos más abajo tenemos a Amazon Prime Video y en el puesto número 34 se encuentra Netflix, siendo la que menos consume batería de todos los servicios en streaming.

¿Qué pasa con los juegos?

Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos los juegos, aunque todos sabemos que gastan mucha batería, hay juegos que consumen más que otros como el Call of Duty. Sin embargo, llama la atención que este sea el único juego que se encuentre entre las 50 aplicaciones de la lista.

