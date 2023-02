Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo sistema de Netflix para evitar que compartas la cuenta

Netflix empieza a detallar las nuevas medidas para evitar las cuentas compartidas entre varios hogares. Este plan tiene el objetivo de aumentar el número de suscriptores, además, la plataforma de streaming establecerá una ubicación principal y obligará a los dispositivos a que se conecten a la misma red WiFi una vez (como mínimo) cada 31 días.

Aquellas personas que quieran compartir su cuenta con un usuario que vive fuera del hogar deben saber que Netflix ofrece la opción de agregar miembros extra a cambio de un pago adicional, una cantidad inferior al plan básico.

Por otro lado, la aplicación advierte que un dispositivo puede bloquearse cuando alguien inicie sesión fuera de la ubicación principal o si accede repetidamente a la cuenta desde otro lugar, en cambio, existe la posibilidad de solicitar un código temporal para entrar en la plataforma durante siete días (en caso de estar de viaje, por ejemplo).

Respecto al último punto mencionado, Netflix no ha señalado cuál es el procedimiento a realizar una vez pase ese período de tiempo para estancias más largas fuera de casa, ni las veces que se puede solicitar dicho código para acceder a la plataforma de streaming.

¿Por qué Netflix prohíbe las cuentas compartidas?



A pesar de que los términos de uso señalan que las cuentas compartidas están pensadas para personas que viven en una misma casa, la empresa ha sido permisiva con la práctica de compartir contraseñas durante años.

Después de bastante tiempo, Netflix detecta los dispositivos desde los que se inicia sesión gracias a las direcciones IP, los identificadores de productos electrónicos y la actividad de la cuenta para detectar qué aparatos no forman parte del hogar.

¿Cuándo se aplicará la nueva medida?



La aplicación ya ha probado en varios países latinoamericanos (Costa Rica, Chile y Perú) algunas de estas novedades que quiere extender al resto de usuario, que en principio será a partir de marzo.

La opinión de Netflix



Netflix aclara en el apartado de preguntas frecuentes (F&Q) que "las personas que no forman parte de su hogar deberán usar su propia cuenta. Es posible que los dispositivos que no forman parte de su ubicación principal no puedan ver Netflix".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.