TikTok elimina su clon de BeReal: ni siquiera al número 1 de las redes sociales le funciona ya esta fórmula

¿Te acuerdas del boom por iniciar sesión en TikTok Now durante siete días seguidos para ganar dinero? Como ya informamos en 20Bits, la plataforma ofrecía un pago distinto cada día, es decir, el primero eran 0,7 euros, el segundo 1,5 euros, del tercero al sexto eran 0,7 euros, en el séptimo se bonificaban dos euros y en el último día se ingresaban siete euros.

Pero más allá de las compensaciones económicas, esta aplicación competía con BeReal porque invitaba a los usuarios a crear y compartir momentos auténticos a través de fotos y vídeos al momento de enviar una notificación. Sin embargo, ByteDance no ha conseguido el éxito que esperaba y ha empezado a informar a los individuos de que la app será descontinuada, según indica The Verge.

La noticia de su interrupción llega nueve meses después de que se anunciara oficialmente TikTok Now, no obstante, todavía no está claro cuándo desaparecerá definitivamente.

En el tuit compartido por Matt Navarra, consultor de redes sociales, se puede observar que TikTok no da una razón exacta de por qué se eliminará TikTok Now y, de momento, la página de soporte tampoco se ha actualizado para mencionar dicho cierre.

Existe la posibilidad de que ByteDance no haya logrado el crecimiento esperado para desbancar a BeReal y, por lo tanto, quieran invertir ese dinero en mejorar las próximas novedades que ofrecerá la plataforma a los usuarios.

Otras aplicaciones que copiaron a BeReal

TikTok no fue la única red social que quiso agregar funciones al estilo de BeReal a su aplicación, debido a que Snapchat lanzó un servicio de doble cámara en agosto que cambió la notificación diaria y los límites de BeReal por más opciones de edición y diseño. Además, Instagram probó su propia versión llamada 'Historias espontáneas', aunque no tuvo el éxito deseado.

Podríamos decir que todas estas 'copias' son un intento de 'adaptación' por parte de las grandes plataformas para ofrecer las mejores características que destacan en la actualidad.

