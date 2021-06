¿Qué tienen que hacer los extranjeros para venir a España? Spain Travel Health es la app obligatoria para turistas, pero está llena de problemas

De la misma manera que en España tenemos ya activado el Certificado Digital Covid, la documentación que nos hace posible viajar por Europa si cumplimos los requisitos necesarios -básicamente acreditar que no tienes COVID-19-, los ciudadanos extranjeros también necesitan demostrar su buen estado de salud si quieren entrar en nuestro país. Y eso lo pueden hacer a través de la aplicación Spain Travel Health.

Sin embargo, según ha detectado el medio especializado Xataka, esta app está dando no pocos problemas a sus usuarios: desde un malfuncionamiento sin motivos aparentes hasta traducciones pobres de los textos al inglés. Como resultado, varios usuarios se han quejado de que han tenido dificultades para poder rellenar el formulario correctamente y, por tanto, obtener su certificado para disfrutar del sol, la playa y la ‘paela’ de España.

La odisea de los extranjeros para llegar a España

Según el protocolo que el Ministerio de Sanidad puso en marcha el pasado 7 de junio, antes de poder llegar a España, los extranjeros deben completar un formulario de control sanitario.

Existen dos caminos distintos: si viajan en avión tendrán que hacerlo desde la página web de Spain Travel Health (SpTH) o con la app homónima disponible tanto en Android como en iOS; si la llegada se realiza por mar, deben cumplimentar el formulario a través de este otro enlace .

Una vez rellenado, los turistas obtendrán un código QR que deberán presentar tanto en el embarque como al llegar a España. Los pasajeros que estén en tránsito internacional también deben rellenar este formulario y obtener el QR, aunque no tienen que pasar el control sanitario.

¿Qué pone en el código QR?

En el formulario se debe certificar que el viajero posee un certificado sanitario válido que puede ser un certificado de vacunación, uno de prueba diagnóstica -realizada 48 horas antes- o un certificado de recuperación de COVID-19. Al igual que ocurre con el Certificado Digital Covid.

Alfredo González, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Ministerio de Sanidad, comentaba hace unos días que España ha gestionado hasta 1.752 Certificados COVID Digital Europeo a través de la app.

Problemas constantes en la aplicación

Pero si, según el ministerio, a esta app no le faltan los usuarios, tampoco los problemas.

Según informa Xataka, las quejas van desde el aparente uso del Traductor de Google para la traducción al inglés —algo que hace que en algunas frases el resultado sea impreciso— a desconexiones a la hora de usarla, que provocan que los usuarios no puedan cumplimentar el formulario:

De los creadores de las webs de Renfe y la Agencia Tributaria llega Spain Travel Health, la app para poder viajar a España.



Verás las risas (y el colapso) en el control sanitario del aeropuerto 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/nF2ya3dMUx — Juan (@jcasero) July 8, 2020

Otro caso, el de un usuario que viajaba a Mallorca. Este explicaba en su tuit cómo el formulario le pedía su número de asiento, pero no lo tenía porque no había pagado por reservarlo.

"@Ryanair @Ryanair_ES Viajo a Mallorca el Lunes y ahora me estoy registrando en Spain Travel Health pero me preguntan por el numero de mi asiento. No quiero pagar para registrarme, por lo que tengo que esperar 24 horas antes de la salida. Pero tenemos que rellenar el documento 48 horas antes. ¿Cómo lo puedo hacer?", decía el mensaje.

Exigencias del formulario

En el caso de la versión para Android hay diversas quejas que apuntan a cómo no puedes dejar el formulario en segundo plano para comprobar la información que se te pide porque se borra todo el proceso y, por si no fuera poco, hay cuelgues intermitentes que hacen que completar todo el proceso sea engorroso e incómodo.

@AEPD_es @MarEspanaMarti Si empiezas un formulario desde "Spain Travel Health" https://t.co/xrE64rf3lt, no tienes capacidad de borrar la información posteriormente, por lo tanto no complace con el art. 17 del GDPR. pic.twitter.com/JT5bBTS8LH — Jan J. Serra (@Janji_ji) June 10, 2021

Por otro lado, un usuario se quejó directamente de las preguntas que formulaba el cuestionario, siendo una la siguiente: "¿Has visitado un mercado de animales vivos en los últimos 14 dias?".

Spain's useless bureaucratic anti-Covid measures. Exhibit 2345: The Spain Travel Health developed by @Atos with public money. pic.twitter.com/fIGUje28jF — Mark (@MarkVillacampa) September 17, 2020

Veremos cómo se desarrolla esto y si terminan por mejorar los servicios de las aplicaciones y de la página web, ya que, en cuestión de viajes, muchas veces el tiempo es algo crucial y los formularios deberian realizarse de la manera más rápida posible.

