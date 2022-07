Millones de usuarios de distintas partes del mundo usan WhatsApp a diario para chatear con sus seres queridos, incluso a la distancia. A pesar de ser la app de mensajería instantánea favorita de la mayoría de personas, tiene algunas funcionalidades que no son del gusto de todos o que fallan y en esta publicación vamos a explicar cómo puedes evitarlas.

El doble check azul

Puede que en más de una ocasión hayas tenido una discusión por el doble check azul que notifica a las otras personas que has leído un mensaje. Esta función es muy útil cuando se manda algo muy importante, ya que permite que los usuarios se aseguren de que el mensaje ha sido visto, pero algunos lo usan con intenciones muy controladoras e invasivas.

Para evitar que esto pase, WhatsApp da la opción de eliminar el doble check azul de los chats. Solo debes acceder a los ‘Ajustes’ de la aplicación y clicar sobre ‘Cuenta’. Allí, tendrás que dirigirte a ‘Privacidad’ > ‘Confirmaciones de lectura’ y desactivarlas.

No pierdas los datos al exportar chats

Cuando los usuarios cambian de iOS a Android o viceversa, son muchos los que quieren mantener sus conversaciones. Existen muchas plataformas para transferir los chats de la app, pero en el proceso llegan a perderse mensajes, imágenes, vídeos, archivos, etc.

La aplicación iCareFone Transferencia WhatsApp es una de las mejores, puesto que difícilmente perderemos información con ella. Su modo de empleo es muy sencilla: solo hay que instalarla, abrirla en el ordenador, conectar los dos móviles a través de USB y clicar en el botón ‘Transferir’.

¿No te llegan los mensajes?

Hay veces en los que los mensajes de WhatsApp no llegan bien. Si ya has comprobado que no se debe a ninguna caída de la app, puede que se deba a que tengas el uso de datos móviles restringido para la red social. Para comprobarlo, dirígete a la configuración del móvil y accede a ‘Aplicaciones’ > ‘Administrador de aplicaciones’ > ‘WhatsApp’ > ‘Uso de datos’.

Si este no es el problema, puede que se deba a la conexión WiFi. En este caso, había que ir a 'Ajustes’ > ‘WiFi’ > ‘Menú’ > ‘Avanzados’ > ‘WiFi durante suspensión’. Ahí deberás cerciorarte de que esté configurada en ‘Siempre’.

Corrige la fecha y hora de WhatsApp

Si tu aplicación tiene mal configurada la fecha y la hora, puedes ir a ‘Fecha y hora’ en los ajustes del dispositivo. Una vez dentro, tendrás que seleccionar la opción ‘Fecha y hora automáticas’. En el caso de que no se haya solucionado de esta manera, deberás borrar el caché de la aplicación

