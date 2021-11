Si no quieres ver anuncios en los canales públicos de Telegram vas a tener que pagar

La semana pasada, Telegram anunció la llegada de la publicidad a sus canales públicos, no obstante, si eres uno de esos usuarios que les molesta este tipo de contenido, tienes la posibilidad de pagar para poder quitarlos de los chats.

Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, ha anunciado en canal oficial de la aplicación un modelo de suscripción con el que se puede financiar el desarrollo de la app y evitar la publicidad, además, el precio que se deberá pagar será una suscripción económica - de momento aún se desconoce el precio -.

El mensaje publicado por el CEO señala que ya han comenzado a trabajar en esta función y esperan lanzarla este mes. De momento, la publicidad de Telegram será sutil, debido a que estos mensajes solo están activados en los canales que poseen más de 1.000 seguidores, dejando claro que no recopilarán datos y solo servirá para mostrar anuncios que estén relacionados con el asunto principal del canal.

Como he mencionado al principio de la noticia, aquellos usuarios que no estén de acuerdo con los mensajes publicitarios tendrán la posibilidad de evitarlos mediante pagos. Por otro lado, los creadores de contenido podrán eliminar la publicidad de sus canales para que los seguidores no vean anuncios en los chats.

Telegram ha confirmado que esta nueva función solo se aplicará a los canales con más seguidores porque son los que generan más costes, dejando de lado las conversaciones personales o los grupos que puedes tener con tus amigos o familiares.

Estos mensajes patrocinados tendrán un límite de 160 caracteres para que el impacto en la conversación sea mínimo, asimismo, los anunciantes podrán determinar el contenido de los canales, elegir los enlaces que quieren promocionar y en qué idioma quieren mandar el mensaje.

