¿Realidad o conspiración? La teoría del Internet muerto afirma que las redes sociales están dominadas por bots

¿Sabemos diferenciar cuando una publicación está escrita por un bot o por un ser humano? ¿Realmente nos importa a la hora de clicar sobre el botón de ‘Me gusta’? La redactora de The Atlantic, Kaitlyn Tiffany, leyó la teoría de que Internet ha muerto y no le resultó una idea descabellada.

Según Tiffany, cuando buscamos por Twitter la frase “odio enviar mensajes de texto”, hay una gran multitud de publicaciones similares entre ellas. Si cuenta @pixyIuvr tuitea “odio los mensajes de texto, solo quiero tomarte de la mano”, recibe 16 mil likes; si más adelante @f41rrygf publica “odio los mensajes de texto, solo ven a vivir conmigo”, recibe más de 30 mil me gusta.

Da igual que el mensaje sea similar, Tiffany señala que a la gente le gustan los mensajes de personas enamoradas en plena era digital y, por lo tanto, las publicaciones que reciben más apoyo terminan replicándose.

Basándose en esa premisa, Tiffany comenta que a los usuarios les da igual que la cuenta a la que dan ‘me gusta’ y retuitean es un bot o una persona. Realmente, no les importa si detrás se encuentra una persona enamorada en la era tecnológica o, si en su lugar, hay una inteligencia artificial.

Por esta razón, cuando la redactora de The Atlantic leyó sobre la teoría del Internet muerto, quiso expresar su opinión con respecto al tema. Según esta conspiración, Internet está formada casi por completo por la inteligencia artificial y los seres humanos somos tan solo unos pocos espectadores.

Algunos usuarios que creen en esta teoría se aventuran a asegurar que Internet lleva muerto desde finales del 2016 o principios del 2017. Según cuentan en un foro conocido como Wizardchan, actualmente la red está “vacía y desprovista de gente” y “completamente estéril”.

La conspiración se basa en señalar que la mayoría del contenido que vemos en redes sociales o en los navegadores está creado por inteligencia artificial. Un usuario anónimo (IlluminatiPirate) se atreve a creer que Internet está repleto de bots que están controlados por un grupo de “influenciadores” que trabajan para grandes corporaciones y para los gobiernos.

IluminatiPirate sustenta su hipótesis ante la repetición de las publicaciones en redes sociales: “He visto los mismos hilos, las mismas fotos y las mismas respuestas republicadas una y otra vez a lo largo de los años”. Asimismo, también comenta que las deepfakes son otra prueba de la teoría.

Esta conspiración no es más que una teoría que Tiffany cataloga de “evidentemente ridícula”. Sin embargo, destaca que en los últimos meses está siendo cada vez una teoría más sonada. Las publicaciones que hablan del tema reciben miles de visitas y muchos usuarios debaten en foros de habla inglesa sobre él.

“La teoría de Internet muerto está bastante lejos –menciona Tiffany-. Pero a diferencia de los muchos otros teóricos de la conspiración de Internet, que son aburridos o realmente crédulos o motivados por políticas extrañas, las personas muertas de Internet tienen razón”.

Según explica la redactora de The Atlantic, las personas no se cuestionan sobre la veracidad de las publicaciones que comparten. Les da igual si provienen de bots o no, los usuarios dan al botón de ‘me gusta’, reaccionan, comentan, retuitean, etc., sin importar la procedencia del mensaje.

“Las compañías de redes sociales han mejorado mucho en la prevención de la compra de vistas falsas y me gusta falsos, mientras que algunos agricultores de bots, en respuesta se han vuelto más sofisticados”, comenta Tiffany en su post. Por ello, aunque la teoría no sea real, está demostrado que la realidad puede ser más similar a la conspiración de lo que pensamos.

