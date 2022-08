Netflix es la aplicación de streaming por excelencia y cuenta actualmente con unos 220 millones de suscriptores. Sin embargo, esta cifra puede que no sea del todo real, ya que muchos de los usuarios comparten sus perfiles para intentar abaratar los costes.

En principio, esta acción no tiene por qué acaparar algo negativo, sin embargo, no siempre es aconsejable dar las contraseñas de la cuenta a cualquiera. Se recomienda que esto se haga con personas del entorno familiar o amigos, es decir, con aquellos que se tiene cierta confianza, ya que si no el usuario se puede exponer a diversos riesgos.

Qué pasa si comparto la contraseña

Dar acceso a la cuenta de Netflix supone ceder la contraseña, y como se ha mencionado anteriormente, esto se debe hacer solo con personas de confianza. De esta forma, se evitará que un desconocido pueda cambiar los datos de acceso a la plataforma o la contraseña.

Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que el usuario se puede enfrentar es que aquellos que tienen acceso a la cuenta, compartan la contraseña con más personas, o lo que es peor, que vuelvan a compartir la cuenta de Netflix y le cobren al usuario original su propia cuota. Esto supone que en algún momento el suscriptor no pueda acceder a la plataforma porque ya están conectados el límite de dispositivos que permite el plan.

En el caso de que alguna de estas situaciones ocurra, el usuario debe ponerse en contacto con el soporte técnico de la plataforma para que se solucione el problema. Aunque, si se sigue teniendo acceso, pero se sospecha que alguien está usando la cuenta, es aconsejable cambiar la contraseña también.

Fin a las cuentas compartidas

Por otro lado, compartir la contraseña con amigos o familiares que no se encuentran en el mimo domicilio era algo muy común. Sin embargo, Netflix ha anunciado que esta opción se acabará a partir del año que viene, ya que reveló en sus decepcionantes resultados trimestrales que una de las razones de su lento crecimiento en 2022 es esa compartición de cuentas.

Según el portal Variety, la empresa estima que las contraseñas legítimas de Netflix se están compartiendo de forma ilegítima: más de 100 millones de hogares en todo el mundo no están pagando lo que deberían por ver Netflix, y ese número incluye a 30 millones de hogares en EEUU y Canadá.

Por ello, desde Netflix han pensado como poder monetizar esta compartición de cuentas, algo que los responsables de la empresa ven "como una gran oportunidad, ya que estos domicilios ya están viendo Netflix y disfrutando de nuestro servicio". Por ello, desde la compañía han creado las sub-cuentas, que permitirán añadir dos miembros extra a la subscripción, incluso si no viven en el mismo domicilio. El coste de las sub-cuentas será de entre 2 y 3 € al mes para cada usuario extra, y ese coste se añade al del servicio normal.

