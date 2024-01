Qué es el nuevo historial de enlaces de Facebook y por qué preocupa a los expertos de la privacidad

©[Roman Martyniuk] via Unsplash.com

Facebook, una de las redes sociales de Meta, cuenta con millones de usuarios activos en España a pesar del famoso escándalo de los 'Facebook Papers' y las nuevas tarifas por usar la plataforma sin publicidad, sin embargo, existe la posibilidad de que este número se reduzca tras implementar una nueva forma de registrar la actividad de los usuarios.

Concretamente, Facebook ha lanzado una funcionalidad que permite consultar el historial de los enlaces visitados en los últimos 30 días desde las aplicaciones para Android e iOS, pero más allá del listado que incluye los sitios webs a los que se han accedido, puede que Meta utilice esta novedad para recolectar datos con fines publicitarios. No obstante, para evitar lo último mencionado, es importante recalcar que el historial de enlaces se puede activar y desactivar en cualquier momento, según las preferencias de los usuarios.

En caso de tenerlo activado, la plataforma podrá utilizar la información del historial con el objetivo de "mejorar los anuncios en las tecnologías de Meta", según ha informado en un documento. Mientras que si se desactiva, se borrará la información que había guardada y no se podrán consultar los enlaces que se visiten, de este modo, no se guardarán ni se deberían utilizar para personalizar los anuncios en los distintos servicios que ofrece la compañía de Mark Zuckerberg.

Con ello, Meta puede tardar hasta 90 días en eliminar las webs consultadas desde las aplicaciones móviles, teniendo en cuenta que se excluyen aquellos enlaces a los que se accede desde los chats de Messenger.

¿Cómo activar/desactivar el historial de enlaces de Facebook?

Para activar y desactivar el historial de enlaces se debe acceder a la aplicación móvil de Facebook para abrir el navegador y pulsar sobre el botón que está situado en la parte inferior derecha, que viene representado con tres puntos. Una vez escogida la opción 'Configuración del navegador', se podrá activar con la opción de 'Permitir el historial de enlaces' o bien 'No permitir' esa recopilación de las direcciones URL que se consultan desde la plataforma.

¿Cuándo estará disponible el historial de enlaces de Facebook?

A pesar de que el historial de enlaces se encuentra operativo para algunos usuarios de Android e iOS, este servicio todavía no está disponible para la versión escritorio de Facebook. Además, dicha actualización se está implementando gradualmente en la versión móvil.

Los posibles peligros en la privacidad

Según el diario Gizmodo, "la descripción del historial de enlaces no menciona nada sobre las formas invasivas en que Facebook monitorea lo que estás haciendo una vez que visitas una página web. Esta es una mejora de la privacidad en algunos aspectos, pero la configuración plantea más preguntas de las que responde, debido a que no está del todo claro hasta dónde llegan las protecciones del historial de enlaces. Además, crea un nuevo régimen confuso que establece configuraciones de privacidad que no se aplican si accedes a Facebook fuera de la aplicación de Facebook".

