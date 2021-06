Qué es Among Us: cómo se juega y cómo descargarlo en Android, iOS o Windows

Quien no haya oído del juego Among Us a estas alturas del año, no sabe lo que se pierde; y es que este 'sencillo' juego se ha convertido en uno de los mayores éxitos a nivel mundial, no solo debido a la crisis sanitaria, que hizo que fuese una opción de unión entre amigos de forma online, sino también entre youtubers y streamers que jugaban entre ellos y le dieron mucha popularidad.

En qué consiste y cómo se juega

Se trata de un juego multijugador online en el que pueden participar de 4 a 10 personas (15 a partir de hoy) y donde una o dos de ellas (dependiendo del número de participantes) son asignadas como 'IMPOSTORES' que deben matar a los demás sin que el resto sepa de quién se trata. Por lo tanto, unos tienen que intentar no ser descubiertos y los demás tienen que intentar descubrirlos.

La temática del juego ha triunfado tanto por su parecido al clásico juego de cartas 'El asesino', llevado al mundo de los videojuegos. El juego se ambienta en una nave espacial y los pequeños personajes son una tripulación. La trama es simple: dentro de la nave hay 2 impostores 'entre nosotros' ('among us' en inglés, de ahí el nombre del juego).

Cuando te conectas, a dos de ellos se les asigna el rol de impostores (de manera aleatoria), y sólo ellos saben que han sido seleccionados para ello. El resto no tendrán ni idea de quién de los participantes es un jugador normal o un impostor.

Para que el juego no sea aburrido mientras los impostores matan, dentro de la nave cada tripulante tiene unas tareas asignadas que deben cumplir, como unos minijuegos de conectar cables, tirar los desechos de la nave, pasar la tarjeta de identificación, etc. Los impostores no tienen estas tareas asignadas, pero pueden "fingir" que las están haciendo y crear el caos y la confusión.

Among Us'.INNERSLOTH 20minutos | Archivo

Formas de jugar y mecánicas

La mecánica es la siguiente. La partida empieza y estás dentro de la nave, puedes mirar el mapa donde hay diferentes salas con misiones que debes realizar si eres un humilde tripulante. Mientras todo pasa, los impostores tienen que mataros. Los impostores cuentan con algunas herramientas extra: tienen trampillas en el suelo para poder saltar de habitación en habitación y también pueden sabotear la electricidad de la nave, obligando a los tripulantes a arreglarla. Cuando un tripulante es asesinado y otro lo descubre muerto en el suelo, lo reporta, y entonces se abre una fase de votación para decidir quién es el impostor.

La votación es la clave de la diversión

La votación es el único momento en el que podéis comunicaros. En la votación pueden pasar varias cosas: si nadie está seguro, la partida continúa, si se vota a alguien como impostor se le echa de la nave y se le mata, y el juego te dirá si era o no era el impostor, y cuántos quedan. En cualquier caso, la partida seguirá adelante y el impostor o los impostores restantes tendrán que intentar seguir actuando sin despertar sospechas. Además, los jugadores también pueden convocar reuniones de emergencia para hacer una votación sin descubrir un cadáver.

Apto para todo el mundo

Los controles son extremadamente sencillos, ya que solo tienes que ir pulsando sobre la pantalla al sitio al que te quieras mover. Cuando estés al lado de un aparato tendrás las opciones para interactuar con él, y cuando estés al lado de alguien también tendrás la opción de matarlo cuando eres el impostor.

¡Nueva actualización para el juego!

Lo que está al caer es el mencionado soporte para 15 jugadores, una actualización de los gráficos, nuevos colores (rosa, gris, marrón y más) y soporte para mandos en los móviles Android y iOS. Aunque lo más importante es el quinto mapa, del que apenas han enseñado nada. Le sigue en importancia el modo 'Hide n' Seek', en el que un jugador tendrá que explorar el escenario a oscuras para encontrar al resto de la tripulación.

El último nuevo mapa disponible de Among Us, 'The Airship'. INNERSLOTH

La fama de Among Us ha traspasado barreras y actualmente está disponible en varias plataformas para que puedas descargarlo y empezar a jugar. De hecho, está también disponible para la Nintendo Switch, y, según prometen los creadores, llegará en este año a las principales consolas de sobremesa: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 y Xbox One.

Among Us para Android e iOS - GRATUITO

El juego en versión móvil está disponible de forma gratuita. Esta opción es la más elegida por los usuarios, ya que te permite jugar en cualquier lugar con tus amigos sin necesidad de tener todos que estar en casa o con una conexión WiFI. Puedes descargarte Among Us en la App Store y en la Play Store

Among us para PC - DE PAGO

Among Us puede jugarse a través de Steam por 3,99 euros y cuenta con varios Bundle con nuevas skins y mascotas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.