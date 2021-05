Qobuz: así es la plataforma mundial de música en alta resolución que hará que nunca más quieras escuchar MP3

Qobuz es una plataforma francesa de música de alta resolución con presencia en la mayor parte de Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Su marca diferencial es sencilla: ofrecen una experiencia musical con una calidad de audio prácticamente inigualable en el mercado, con más de 70 millones de pistas y con el mayor número de masters Hi-Res de cualquier servicio de streaming.

¿Es el nuevo Spotify? No, y por dos razones sencillas. Por un lado, porque no son nuevos: se fundó en 2007. Y, por otro lado, porque no compiten con esta popular app: “No tenemos calidad MP3 en nuestras pistas, solo música en alta resolución, partimos de la calidad que tendría un CD -calidad Hi-Fi o HD-”, explica Georges Fornay, CEO Deputy de Qobuz.

No obstante, como decíamos, la mayoría de las pistas son Hi-Res, a menudo llamada calidad de estudio, que es la única que reproduce el sonido tal y como fue creado y grabado en el estudio por los artistas (24-Bit/hasta 192 kHz).

Han sido pioneros en proponer este tipo de contenidos al público desde una plataforma accesible desde el mismo smartphone. Pero ser el primero también tiene complicaciones y hacerse popular en este terreno lleva tiempo. “La mayor parte de la gente no es consciente de la gran diferencia que hay entre escuchar música en alta resolución o escucharla en MP3”, subraya Fornay.

Qobuz contiene títulos de música clásica, jazz, pop-rock y música electrónica. Se alejan de otros estilos más comerciales y ‘mainstream’ porque saben que no es algo que busque su público: “Nuestros consumidores son algo más mayores que los usuarios que suelen tener las plataformas ‘mass media’ -la media está en los 45 años-, son personas amantes de la música que buscan calidad de sonido por encima de todo”, comenta Fornay.

Asimismo, tiene otro valor que nadie tiene: permite también descargar música en esa calidad de estudio de la que hablamos. Un mercado, el de las descargas, que actualmente todavía es importante entre el público de Qobuz porque son personas que quieren “poseer los álbumes y las canciones que les gustan”.

Claro que aquí también entra un valor económico: escuchar música en alta resolución tiene un precio. Los planes de suscripción de Qobuz son de pago y van desde los 14,99 euros al mes hasta los 20,83 euros al mes. Pero, además, tendrás que olvidarte de tus cascos inalámbricos por Bluetooth si quieres que el sonido sea Hi-Res, ya que necesita que entre por cable o con un equipo de alta resolución -que pueden partir de los 300 o 400 euros-.

Eso sí: cuando escuches tu primera pista en Qobuz es probable que te preguntes qué has estado haciendo durante tu vida anterior. “Es triste que hace 40 años tuviéramos mejor sonido en una pick up que lo que tenemos hoy en día con un reproductor MP3”, lamenta Fornay.

Qobuz acaba de expandirse a más países de Europa, a Australia y a Nueva Zelanda. Qobuz

“Sabemos que conseguir traer de nuevo la alta calidad a la escucha de la música es una tarea difícil, pero esa es nuestra misión y creemos que podemos conseguirlo”, concluye el CEO Deputy de Qobuz.

La plataforma, además de sus más de 70 millones de pistas, también cuenta con medio millón de artículos creados y seleccionados por un equipo de expertos, consistentes en biografías, libretos musicales, reseñas de álbumes y entrevistas con el objetivo de ser un recurso cultural y que los usuarios puedan (re)descubrir artistas emblemáticos o jóvenes talentos.

