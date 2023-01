¿Por qué se habla de Koo? Así es la alternativa a Twitter que lo está petando en todo el mundo

La llegada de Elon Musk a las oficinas de Twitter con un lavabo en sus manos ocurrió hace ya casi tres meses. Desde entonces, las propuestas del ahora dueño de la plataforma no han sido del gusto de todo el mundo y algunos incluso han comenzado a migrar a otras aplicaciones similares.

Una de las alternativas más sonadas a lo largo de todo este tiempo ha sido Mastodon, pero hay una mucho más parecida y con más éxito: Koo, que acumula casi 60 millones de descargas globales. La app de origen indio está disponible en 20 idiomas, entre los que se encuentra el español, y es gratuita.

Koo es la segunda plataforma de microblogging con más capacidades multilingües y su interfaz recuerda bastante a la del pájaro azul. De hecho, el logo de la aplicación es un pájaro amarillo, tiene trending topics y deja compartir las publicaciones del mismo modo que se puede hacer con los retuits.

La mayor cantidad de usuarios que usa esta opción está en India, Brasil y Nigeria y en Europa apenas es conocida. Sin embargo, los datos muestran datos favorables: tiene con más de 50 millones de cuentas, aunque los usuarios activos diarios monetizables (mDAU) son menos.

Por comparar a Koo con la app descentralizada Mastodon, cuenta con 5,9 millones de suscripciones y 1,8 millones de mDAU, según The Guardian. Y Twitter, que sigue siendo la red social de microblogging más usada pese a las polémicas, dispone de unos 237 millones de mDAU.

¿Cómo es Koo App?

La plataforma puede instalarse desde las tiendas oficiales de iOS y Android (App Store y Play Store) y es completamente gratuita. Una vez descargada, los usuarios que se registren se encuentran con una interfaz que prácticamente imita a la de Twitter.

Tiene tres iconos en la parte superior desde la que se pueden ver distintas publicaciones: las de todos los usuarios, la de tus seguidos y las más nuevas. Abajo hay también varios iconos para dirigirse al inicio, a la sección de tendencias, para ver las notificaciones, para enviar mensajes privados o para buscar algo.

La interacción con las publicaciones es bastante parecida a la que puedes hacer con los tuits: puedes mencionar, comentar, dar ‘Me gusta’, o ‘re-koos (retuits). Los internautas pueden compartir con el resto de usuarios textos de hasta 400 caracteres, notas de voz de un minuto, enlaces, contenido multimedia y encuestas.

Está claro que, si pensabas que ibas a echar de menos una función de Twitter, con Koo lo podrías tener más sencillo. No obstante, la red social india todavía está lejos de llegar a los usuarios activos de la aplicación de Musk, por lo que posiblemente no te parezca tan entretenida si no migran más personas con las que interactuar.

