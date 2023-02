El talón de Aquiles de Netflix en su plan para controlar y bloquear las cuentas: ¿puede saber desde dónde me conecto?

Netflix está convencida en su decisión de aplicar medidas restrictivas que eviten que los usuarios españoles compartan suscripción con no convivientes. Su objetivo es que, quienes quieran seguir hacerlo, paguen un extra o que se cambien al plan más barato con anuncios. Para cerciorarse de que no se siga recurriendo a las cuentas compartidas, la plataforma comprueba que la ubicación desde la que se conectan con las direcciones IP, pero no es tan sencillo.

Algunos clientes han notificado a través de redes sociales que les han llegado mensajes por parte de Netflix, señalando que la localización de uno de sus dispositivos está bastante lejos de donde viven realmente. Por ejemplo, un usuario de Alicante ha recibido un SMS de Netflix que le avisa que se ha iniciado sesión en Guipúzcoa y otro de Barcelona le pone que se está usando el televisor de su casa en Lérida.

Como ⁦@NetflixES⁩ acierte con las localizaciones como ha hecho con la mia, estamos apañados. Alicante, ⁦@NetflixES⁩, Alicante. pic.twitter.com/dcWzXAwkTP — Fernando Maciá 🧑🏻‍💻📚 (@fernandomacia) February 9, 2023

Parece que a @NetflixES no se le da muy bien calcular la ubicación... Me salís @josecontic, @guarroman y más publicaciones seguidas con el mismo caso, no sé si atreverme a probar yo 🙈🙈🙈 pic.twitter.com/8FtClJEzEf — Juan Carlos Flórez (@jzerolf) February 9, 2023

"Netflix mira la IP de origen desde la que te estás conectando. Es decir, cuando tú estás en casa, tú sales con un identificador que son cuatro números -explica Pedro Clemente-Alloza. Responsable del área DevOps en Hiberus-. Eso con una base de datos a nivel mundial sirve para saber dónde está ubicada cada cuenta. Es como una matrícula de coche, depende del número que salga, se sabe la zona geográfica en las que estás". Otra información en la que se fijan es el SSID de la red WiFi.

¿Por qué fallan las localizaciones que se detectan?

Pese a que la teoría parezca útil para detectar la ubicación de los usuarios, no siempre es así. Como han comentado algunos clientes, Netflix afirma que ciertos dispositivos se conectan en ciudades en las que no viven. Esto se debe a que "hay operadoras de telefonía montan una capa por encima que se llama CG-NAT [Carrier Grade Network Address Translation]".

Según explica el experto, el CG-NAT "agrupa a un montón de usuarios en una única IP", incluso de distintas zonas geográficas. Él pone el ejemplo de Digi, cuyas IPs hacen que a veces se notifique que el usuario está en Rumanía.

La solución a este problema de los fallos de ubicación de Netflix es "complicado" porque "hay muchas casuísticas", apunta Clemente. "Tal y como están las operadoras de telefonía montadas, es difícil y van a tener muchos problemas al acotar a un usuario por una IP", considera el profesional.

