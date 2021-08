¿Por qué ha desaparecido el check azul en los audios de WhatsApp?

Uno de los asuntos que más preocupa a los usuarios dentro de WhatsApp es todo lo relacionado con la gestión de la privacidad. Si tú eres de esas personas que no quiere informar sobre si lee o no los mensajes de texto que recibe puede que tengas desactivada la opción de informar sobre la confirmación de lectura.

Esta desactivación de la confirmación de lectura hace que tus contactos no sepan si has leído o no el texto del mensaje y cuando lo has hecho. Todo esto es lo relativo a los mensajes de texto porque no se cumplía en las notas de audio.

En los audios sí que aparecía el tick azul si habías escuchado la nota independientemente de si tenías desactivadas las confirmaciones de lectura o no las tenías. Pero todo ha cambiado y ahora… ¿Por qué no aparece el tick azul en las notas de audio de WhatsApp? A continuación, te lo explicamos.

Según informa TuexpertoApps, WhatsApp sigue trabajando en cambios que hagan mejorar la aplicación para los diferentes dispositivos donde funciona. Con la última actualización de la plataforma ya no se muestra el doble check de color azul si tienes desactivadas las confirmaciones de lectura.

Es decir, si tu contacto tiene activadas las 'confirmaciones de lectura' sí que sabrás cuando ha escuchado la nota de audio porque se indicará con el check azul. Si las tiene desactivadas no aparecerá nada. Este cambio está disponible con la versión 2.21.4.

Por último, cabe destacar que el micrófono sí que se pondrá azul si todos los miembros de un grupo han escuchado la nota de audio, independientemente de si ellos cuentan con la confirmación de lectura o no.

Cómo desactivar la confirmación de lectura en WhatsApp

Para quitar la confirmación de lectura en WhatsApp en tu dispositivo Android debes abrir la aplicación y pulsar en los tres puntitos que aparecen en la parte superior derecha. Dentro de los ajustes, debes dirigirte a 'Privacidad' y buscar la sección en la que pone 'Confirmaciones de lectura'. Una vez allí, desliza el círculo hacia la izquierda para desactivarlo.

