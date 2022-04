Play Store eliminará todas las aplicaciones de grabar llamadas a partir del 11 de mayo

​©[Hassan Ouajbir] via Unsplash.com. / Montaje: 20Bits.

Google quiere prohibir la posibilidad de grabar llamadas en este 2022 gracias a los permisos de Android 13 que mejoran la privacidad de los usuarios. Para remediar esta situación, el gigante tecnológico desea eliminar de Play Store todas las aplicaciones que permitan dicha acción.

En el Webinar que celebró ayer Google para desarrolladores se dio a conocer este cambio, recalcando que las apps no podrán usar el permiso de accesibilidad.

Con este consentimiento se puede controlar un móvil, por consiguiente, Google empezó a imponer restricciones para que las aplicaciones justificaran el uso del permiso de accesibilidad antes de publicarse en Play Store.

En 2018, Google limitaba el acceso a APIs sin documentar con Android 9.0 Pie, no obstante, hay una excepción para las aplicaciones nativas del sistema porque podrán cumplir con esta función. Es decir, las limitaciones marcadas hacen referencia a las apps descargadas desde Google Play.

A partir del 11 de mayo, la entidad tecnológica considerará inválido la grabación de las llamadas. En el caso de que quieras guardarlas porque las consideras importantes, tendrás dos opciones:

Si el teléfono soporta la grabación, seguirá funcionando porque las apps del sistema no necesitan los permisos de accesibilidad.

Existe la posibilidad de descargar aplicaciones de terceros que emplean el permiso de accesibilidad, además, las podrás encontrar fuera de Play Store.

De momento, las restricciones de Google se aplican a las apps de su tienda, pero si por un casual tienes instalada alguna aplicación de este tipo, he de decirte que seguirá funcionando a partir del mes que viene, no obstante, no recibirá ningún tipo de actualización.

