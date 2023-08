Olvídate de Tinder: lo último para ligar son los 'currículums amorosos' en Google Docs

Los métodos para ligar cambian con el paso del tiempo y la digitalización de esta práctica la ha agilizado y adaptado a la juventud, enganchada a deslizar a la derecha o la izquierda, dependiendo de si se sienten o no atraídos por otros usuarios. Sin embargo, como todo acto repetitivo, termina cansando y, según algunos estudios, hay jóvenes que se resisten a las apps de citas y optan por estrategias tradicionales o... más originales. En este artículo, vamos a hablar de un caso que destaca por la última característica mencionada y que se está dando en herramientas como Google Docs.

La nueva tendencia para ligar comenzó cuando Connie Li, una ingeniera de software, regresó a las aplicaciones de citas queriendo buscar el amor tras recuperarse de una ruptura. En Tinder, Bumble o plataformas similares, muchos usuarios no buscan algo serio y eso es desesperante para aquellos que sí que tienen ese plan. Por ese motivo, optó por no quedarse con los brazos cruzados y desarrolló otro sistema para conocer a gente con los mismos intereses: currículums sentimentales en Google Docs.

Li compartió su documento en Twitter y no le tardaron en llegar personas interesadas en hacer un 'match' distinto y más sincero que en Tinder. Este método para ligar se aleja bastante de los métodos tradicionales, pero recuerda a los anuncios de citas que tan comunes eran en algunos periódicos en el pasado.

El movimiento de ligar a través de CV amorosos en redes sociales se ha apodado 'Date-me docs' y parece ser que funciona porque la ingeniera consiguió que 15 hombres la contactaran. The New York Times ha hablado con José Luis Ricón, español residente en Silicon Valley, que se ha sumado a la moda y asegura que ha chateado con cuatro mujeres que también estaban interesadas en dejar atrás Tinder y apostar por nuevas formas digitales de intentar buscar el amor. Esta es su propia carta de presentación:

Este es el CV del usuario que ha hablado en The New York Times. José Luis Ricón

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.