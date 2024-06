Olvídate de perder tiempo buscando tu canción favorita: ya puedes tarareársela a YouTube

En el año 2020 Google introdujo en su buscador la posibilidad de poder identificar canciones, tarareando, silbando o cantando y se llevó una versión de prueba parecida a YouTube para Android para poder buscarlas de la misma manera. Ahora, YouTube Music ha comenzado a introducir esta función para su aplicación para el sistema operativo de Google.

Es decir, esta implementación permite a los usuarios buscar canciones en YouTube a través del tarareo, canto o reproducción de las mismas dentro de la app si se ha olvidado el título o autor. Es posible que se convierta en una herramienta útil para un gran número de personas, ya que YouTube es un destino popular para la búsqueda canciones.

Si no te sabes su nombre, tararea la canción para buscarla en YouTube Music

Esta característica se podrá apreciar en forma de un nuevo icono de forma de onda al lado del micrófono que aparece cuando se toca el botón de búsqueda en la esquina superior derecha de la aplicación. De esta manera, cuando pulsemos, se nos abrirá una nueva pantalla en la que ofrece al usuario la posibilidad de reproducir, cantar o tararear una canción.

Según The Verge, quienes han tenido acceso a esta nueva función, todavía le encuentran algunos fallos, como por ejemplo que a la hora de silbar o tararear todavía no identifica realmente bien las canciones y las confunde con otras. Eso sí, la nueva función no solamente incluye esta posibilidad, sino que en el momento en el que estemos reproduciendo una canción podremos grabarla para buscarla como sucede en Shazam.

Tras identificarla, YouTube muestra el nombre, autor, intérprete, disco y el año de lanzamiento de la canción. Afirman desde el anterior medio citado que funciona bastante rápido y quizás también lo haga más rápido que la función que ha tenido el asistente de Google durante años.

