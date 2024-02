Novedades en WhatsApp: las tres nuevas funciones que llegan a la app en las próximas semanas

La aplicación de mensajería instantánea más popular en España, WhatsApp, no quiere mejorar la experiencia de sus millones de usuarios repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo. El objetivo no es otro que sus decenas de competidores les salgan un mayor número de adeptos, como es el caso de Google Chat, que incorporará las notas de voz o audios en servicios tan populares como Gmail.

Para ello, los desarrolladores de la app propiedad de Meta, incorporarán tres novedades no solo para los móviles, sino también para tabletas electrónicas y ordenadores, que se suman a las funciones implantadas en los últimos meses, más pronto de lo que te esperas. Estas son las tres funciones que se han conocido recientemente. En concreto, probablemente lo haga en las próximas semanas, puesto que ya están incluidas en la versión beta de WhatsApp para Android 2.24.3.20.

Las nuevas funcionalidades de WhatsApp en las próximas semanas

La primera de las novedades brindará la posibilidad de fijar eventos planificados automáticamente dentro de la pantalla de información de una comunidad. Lo cierto es que esta herramienta ya apareció en la versión 2.23.21.12, aunque en ese momento estaba mucho menos desarrollada. Esto permitirá pues destacar información especialmente relevante para los miembros de un grupo.

A continuación, le toca el turno a los usuarios de iPhone. Es más, aparece en la versión beta de WhatsApp para iOs 24.2.10.73 y lleva consigo la aplicación de activación de las passkeys. Para quien no sepa de qué se trata, destacar que es un método de acceso más seguro y pensado para no tener que utilizar contraseñas. Por lo tanto, desde el momento en el que se implante, ya no será necesario introducir el código de seis dígitos enviado por SMS o correo electrónico que, hasta la fecha, es imprescindible.

En resumidas cuentas, bastará con utilizar la contraseña de desbloqueo del dispositivo o el sistema de reconocimiento biométrico, esto es, Face ID o Touch ID, según el modelo que se tenga. Por último, pero no por ello menos importante, la versión de WhatsApp para Microsoft Windows 2.2403.3.0 suma una nueva función que brindará la posibilidad de crear stickers personalizados.

Para acceder a ella, solo habrá que pulsar sobre el botón 'Stickers' y, después, en el símbolo '+' que se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla. Más tarde, el usuario tendrá que seleccionar la imagen, agregar los elementos que desee y añadirla a la colección para poder utilizarla en sus conversaciones.

