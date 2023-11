Vuelven los bloqueos de TikTok: Nepal prohibirá la aplicación por "perturbar la armonía social"

Mourizal Zativa via Unsplash.com

TikTok es una red social para compartir vídeos en formato vertical que permite crear, editar y subir contenido multimedia de hasta diez minutos de duración. En España, el 33% de los usuarios acceden a esta aplicación de forma diaria y un 29% lo hace incluso varias veces al día, según el informe 'Frecuencia de uso de TikTok por los usuarios de redes sociales en España en 2023' de Statista. Y en lo que respecta al resto de países, Estados Unidos lidera el primer puesto de la mayor audiencia, mientras que Indonesia y Brasil les siguen en segundo y tercer lugar.

Sorprendentemente, uno de estos países mencionados eliminó TikTok de todos los dispositivos móviles del gobierno, en medio de una creciente preocupación por cuestiones de seguridad. Concretamente, Estados Unidos prohibió la plataforma de ByteDance por las inquietudes de que Pekín pudiese usar sus poderes jurídicos y regulatorios para obtener datos privados de los usuarios o para tratar de promover información errónea o narrativas a favor de China.

Y dentro de la amplía lista de países que ya han prohibido TikTok, Nepal se une a dicho listado al restringir el acceso a la aplicación por perturbar la "armonía social" en el país.

¿Por qué Nepal prohíbe TikTok?

Concretamente, “"el gobierno decidió prohibir TikTok porque era necesario regular el uso de la plataforma de redes sociales que estaba alterando la armonía social, la buena voluntad y el flujo de materiales indecentes", afirmó Narayan Prakash Saud, ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, al diario Quartz.

Además, para que las redes sociales "ridan cuentas", el gobierno ha pedido a las empresas que se registren y abran una oficina de enlace en Nepal, paguen impuestos y respeten las leyes y regulaciones del país. Sin embargo, todavía se desconoce qué provocó la prohibición o si TikTok se había negado a cumplir con las solicitudes de Nepal

Lista de países que han prohibido TikTok

TikTok tiene serios problemas para convencer a gobiernos e instituciones de que no supone un riesgo para la seguridad de los usuarios. En general, los países alegan que pueda existir abuso de la privacidad y la ciberseguridad por parte de la aplicación, sin embargo, la red social insiste desde hace tiempo en que no comparte datos con el gobierno chino y que sus datos no se guardan en China.

De hecho, para reforzar estas afirmaciones, anunció que abrirá dos datacenters en Europa para cumplir con la normativa europea en materia de protección de datos, de esta manera, creará un "enclave seguro" para la información de los más de 150 millones de usuarios que tiene en Reino Unido y el Espacio Económico Europeo.

A pesar de las afirmaciones de TikTok, muchos estados de todo el mundo mantienen la cautela sobre la plataforma y sus vínculos con China. A continuación, un vistazo a los países y regiones que han prohibido la plataforma total o parcialmente:

Nueva Zelanda.

Reino Unido.

Dinamarca.

Letonia.

Estados Unidos.

Canadá.

Taiwán.

Afganistán.

India.

Pakistán.

Austria.

Australia.

