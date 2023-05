Neeva, el buscador que quería competir con Google, cierra las puertas para centrarse solo en la IA

A principios de año informamos en 20Bits de la llegada de Neeva a España, pero después de medio año, el buscador anuncia su cierre debido a que no han alcanzado una base suficiente de internautas.

Por si no sabes qué es Neeva, dicha 'novedad' ofrecía un servicio de búsqueda sin rastreos, los usuarios podían acceder al contenido de Internet de una manera más personalizada, presentaba una experiencia más completa dependiendo de las necesidades de cada uno, evitaba los anuncios y anunciantes con el objetivo de eliminar el sesgo corporativo, y aprovechaba las capacidades de la inteligencia artificial (IA) para proporcionar una respuesta única.

Asimismo, Neeva disponía de un modo gratuito que incluía un servicio básico, privado y sin publicidad; mientras que el modelo de pago prometía un administrador de contraseñas y una red privada virtual.

Dicho buscador era el 'hijo' de dos extrabajadores de Google que aprovecharon sus conocimientos para crear un buscador privado, concretamente, los desarrolladores fueron el ex vicepresidente sénior de Anuncios de Google, Sridhar Ramaswamy, y el ex vicepresidente de Monetización en YouTube, Vivek Raghunathan. La propuesta de ambos llegó con la iniciativa de rivalizar al gigante tecnológico de Mountain View, pero desafortunadamente, Neeava no ha contado con el apoyo que esperaban entre los internautas.

En un comunicado, Ramaswamy y Raghunathan señalan que Wa lo largo de este viaje, hemos descubierto que una cosa es construir un motor de búsqueda y otra completamente diferente convencer a los usuarios regulares de la necesidad de cambiar a una mejor opción".

Añadiendo que, "contrariamente a la creencia popular, convencer a los usuarios de pagar por una mejor experiencia fue en realidad un problema menos difícil en comparación con lograr que probaran un nuevo motor de búsqueda".

Por todo ello, han anunciado que el 2 de junio cerrarán el motor de búsqueda con la intención de enfocarse en un nuevo área. Además, los desarrolladores aseguran que reembolsarán "la parte no utilizada" de la suscripción a quienes habían optado por la modalidad de pago.

Apuesta por la inteligencia artificial

Ramaswamy y Raghunathan afirman que se centrarán en las posibilidades de la IA para ofrecer búsquedas en tiempo real, tal y como prometieron en enero de este año: "A principios de 2022 vimos claramente el impacto que tendría la IA generativa y los LLM” para usar los large language model de una forma "eficaz, económica, segura y responsable".

"Estamos explorando activamente cómo podemos aplicar nuestra experiencia en búsqueda y LLM en estos entornos", recalcan.

