Este es el motivo por el que Netflix no permite que te suscribas a sus planes de pago desde la aplicación móvil

Netflix es la plataforma de contenido audiovisual en streaming más utilizada y conocida del mundo. Sus servicios consiguieron surfear el problema de la piratería en Internet y que sean cada vez más los usuarios que apuestan por pagar una tarifa mensual a cambio de un amplio catálogo de series y películas. Sin embargo, para suscribirse a sus planes, los consumidores deben acceder a través del navegador y no es posible hacerlo desde la aplicación.

Solo en España, Netflix constaba a finales del año pasado con 9,6 millones de suscriptores. Estas cifras son muchísimo más altas cuando lo extrapolamos a todo el mundo. Todos ellos tuvieron que usar la versión web para registrarse, puesto que no hay opción de pagar desde la app. ¿La razón? La compañía no recibiría el 100% de los pagos si lo hiciese.

¿Por qué no se puede pagar Netflix desde la app?

A día de hoy, no es posible suscribirse a Netflix desde la aplicación, pero eso no siempre fue así. Antes, Netflix permitía registrarse a través de la app en Android, sin embargo, a cambio, tenía que dar el 15% de sus ganancias a Alphabet, la empresa matriz del ecosistema Google. También había una opción de solo pagar aproximadamente el 3% al ofrecer su propio método de pago.

Eso cambió y la plataforma optó por ofrecer solo la posibilidad de suscribirse desde el navegador web, para obtener la totalidad de los planes. Alphabet ofreció en 2017 una oferta especial para vender sus servicios a través de su tienda de aplicaciones Google Play Store, con la intención de mantener los pagos desde Android. Se trataba de una tasa de descuento en el que únicamente le pedían el 10% de sus ganancias desde la app a Netflix, un porcentaje más bajo del que tenían hasta el momento.

No obstante, la idea de quedarse con el 90% no fue suficiente para la plataforma, teniendo en cuenta que en la web mantenía el total de la suscripción. La empresa estimó que perdería cerca de 250 millones de dólares en un año de registros con un 10%, algo que no les beneficiaba.

Esta tarifa de descuento era exclusiva para Netflix y se ofreció como testimonio en el juicio con Epic Games. Dan Jackson, portavoz de Google, detalló que Google Play ofrece "una variedad de tarifas que tienen en cuenta las diferentes necesidades" de su ecosistema de desarrolladores. En el caso de Netflix, se propuso esa oferta especial porque se podían permitir el lujo de que su registro se hiciese solo en el navegador y pretendían que eso no ocurriese.

¿Cómo suscribirse a Netflix?

Ya sea desde un móvil, un ordenador o una tablet, la forma de registrarse a la plataforma de contenido audiovisual de entretenimiento en streaming es la misma. Desde el navegador de la preferencia del usuario, se debe acceder a la web netflix.com/signup.

Una vez dentro, los internautas tienen que escoger entre los distintos planes que existen:

Plan Barato (5,49 euros al mes): tiene la mayoría del catálogo del contenido multimedia en Full HD en hasta dos dispositivos compatibles a la vez. Para que sea más asequible, tiene anuncios.

tiene la mayoría del catálogo del contenido multimedia en Full HD en hasta dos dispositivos compatibles a la vez. Para que sea más asequible, tiene anuncios. Plan Estándar (12,99 euros al mes): dispone de todo el catálogo de contenido multimedia y juegos que se puede ver en hasta dos dispositivos compatibles a la vez en Full HD. Permite descargar el contenido y añadir hasta una suscripción extra de no conviviente por 5,99 euros al mes más.

dispone de todo el catálogo de contenido multimedia y juegos que se puede ver en hasta dos dispositivos compatibles a la vez en Full HD. Permite descargar el contenido y añadir hasta una suscripción extra de no conviviente por 5,99 euros al mes más. Plan Premium (17,99 euros al mes): ofrece todo el catálogo multimedia y juegos que se puede ver hasta en cuatro dispositivos a la vez en Ultra HD. Permite descargar el contenido, tiene audio espacial y ofrece hasta dos suscripciones extra de no convivientes por 5,99 euros al mes más cada una.

Cuando los usuarios seleccionan el plan que desean, solo les queda rellenar los datos que se solicitan, como la dirección de correo electrónico, la contraseña y la información requerida para el método de pago que se desee utilizar. Por último, toca disfrutar de la multitud de series, películas, documentales, programas y juegos que hay en la plataforma.

