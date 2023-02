Mastodon VS. Twitter: principales diferencias entre ambas redes sociales

©[logosandbrands] via Canva.com. / Montaje: 20Bits.

La crisis reputacional de Twitter provocada por la gestión de Elon Musk ha provocado que un gran número de usuarios hayan emigrado de la red social para registrarse en Mastodon. Esta alternativa es una plataforma de código abierto descentralizado que está basada en servidores independientes, donde cada uno de ellos posee sus propios administradores y normas de comunidad.

Por si no lo sabías, Mastodon es similar a Twitter en muchos aspectos. La principal diferencia es que no está dirigida por una sola empresa, debido a que cualquier usuario puede iniciar un servidor para alimentar el software gratuito de código abierto. No obstante, ¿en qué funciones se diferencian?

1.- Protección de datos



Los usuarios de Twitter corren el riesgo de sufrir una filtración de datos a causa de ataques de phishing y doxing. Mientras tanto, los datos de Mastodon se almacenan en diversos servidores pertenecientes a cualquier instancia para evitar los problemas de seguridad.

2.- Botón de edición gratuito



Los usuarios de Twitter consiguen un botón de edición si están dispuestos a pagar ocho euros al mes, pero afortunadamente, los internautas de Mastodon obtienen dicha función de forma gratuita.

3.- Silenciar a los usuarios



Mastodon permite silenciar a los usuarios durante un período determinado de tiempo, desde cinco minutos hasta siete días.

4.- Moderación de contenido



Twitter tiene una moderación de contenidos convencional, es decir, un equipo jurídico establece las normas para aplicarlas a todos los internautas de la plataforma. En Mastodon, los usuarios tienen a su disposición las normas, prohíben las actividades inmorales y restringen los contenidos que incitan al acoso.

5.- Descentralizado vs Centralizado



Twitter está gestionada por Twitter, Inc. para definir la política, las normas de moderación y la organización general de la plataforma. En cambio, Mastodon es una organización sin ánimo de lucro para que cualquier individuo aproveche el código abierto para crear servidores interconectados..

6.- No hay anuncios ni suscripciones en Mastodon



No existe ninguna empresa involucrada con Mastodon porque pertenece a una organización sin ánimo de lucro. Cualquiera puede configurar un servidor y conectarse a todos los demás, teniendo en cuenta que la moderación está realizada por voluntarios.

