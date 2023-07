Las citas 'a la vieja usanza' vuelven a estar de moda: la Generación Z no usa tanto Tinder y otras apps para ligar

Las apps de citas parece que se van a convertir en la nueva forma de ligar o incluso de encontrar el amor. Al menos, eso se imagina la mayoría sobre el futuro de las relaciones. Sin embargo, para eso todavía queda mucho o podría no llegar a ser nunca la norma, porque las encuestas dan porcentajes muy bajos sobre el uso de estas plataformas para conocer a gente en jóvenes.

Según una encuesta realizada por Business Insider en Estados Unidos, en marzo, el 43% de las personas de entre 18 y 29 años aseguraban que habían estado en una relación sexoafectiva con alguien que anteriormente había sido su amigo. Por lo tanto, casi la mitad había recurrido a métodos analógicos y más tradicionales para ligar.

Esta cifra es especialmente alta si lo comparamos con los datos de personas mayores de 65 años, que solo un 21% afirmaban que sus parejas habían sido amigos antes de empezar a salir. Un 52% de las personas con más edad declaraban que, antes de iniciar su relación, su cónyuge era un completo desconocido, mientras que en el caso de los jóvenes la cifra se reducía al 35%.

Un estudio de 2021 realizado por unos investigadores de la Universidad de Victoria (Canadá) a los estudiantes universitarios confirmaba los datos de Business Insider. Sus resultados fueron que un 68% de las personas en relaciones habían sido amigos de su pareja antes de iniciar oficializarlo.

La experiencia con apps de citas es negativa

Esta dinámica es complicada si se usan apps como Tinder, Badoo, Meetic, Grindr o Bumble, que implican conocer a personas a ciega, completamente de cero. Los jóvenes con los que Business Insider habló para su artículo detallaban que el motivo por el que preferían ligar con personas cara a cara porque "el constante swipeo ha eliminado gran parte de la diversión y la emoción del proceso". Es algo parecido a lo que pasó con el uso de las redes sociales en cuarentena, que, de tanto usarlas, muchos quisieron volver a salir a la calle y hacer planes que implicasen una desconexión digital.

"La gente cree que tiene un millón de opciones –explicaba una mujer de 26 años al medio de comunicación-. Es como cuando quieres ver una serie, pones Netflix y te encuentras literalmente sin poder decidirte durante una hora y luego acabas por no ver nada".

De hecho, según una encuesta realizada este año por el Centro de Investigación Pew, el 46% de los estadounidenses detallaba que su experiencia general con las citas online había sido negativa. El porcentaje iba en aumento, puesto que la misma pregunta en 2019 había sido del 42%. En el caso de las mujeres, la cifra era mayor y más de la mitad tenía una mala opinión sobre las citas que habían tenido a través de conocerse por Internet.

Las citas que se tienen con personas que ya se conocían anteriormente son más propensas a salir bien, ya que hay datos que se conocían y que pueden usarse para sacar tema de conversación y saber qué información es mejor evitar para no crear un silencio incómodo. "Es mucho más fácil conocer gente, pero encontrar a alguien que encaje contigo no es necesariamente más fácil -señalaba una mujer de 20 años a Business Insider-. Así que puede ser sencillo caer en el hábito de hacer conexiones superficiales y no buscar algo más profundo".

