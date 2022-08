Las 10 características de otras apps de mensajería que WhatsApp debería tener

WhatsApp está poniéndose las pilas con las actualizaciones desde hace ya unos meses y en 20BITS hemos hablado de la mayoría de ellas. A pesar de las novedades que trae la app de Mark Zuckerberg, eso no evita que otras aplicaciones de mensajería instantánea lleven la delantera en según qué funciones.

De las características que no tienen, pero que los usuarios consideran útiles en las plataformas similares de la competencia vamos a hablar hoy en este artículo.

Soporte de números múltiples

Mientras que en Telegram existe la función de crear un ‘clon’ de la aplicación para poder usar dos números en un mismo dispositivo, WhatsApp no cuenta con ella. Pese a ello, es importante recordar que algunos smartphones que funcionan con Android permiten crear aplicaciones duales que ofrecen esta característica (aunque esta viene dada por el móvil, no por la app).

Notas personales

Son muchos los usuarios que disponen de un ‘grupo’ en el que solo están ellos como integrantes para usarlo como blog de notas. Estos chats se usan como lista de la compra, para compartir enlaces que queremos ver más tarde, para pasarnos documentos o para recordatorios.

En Signal y Telegram, disponen de chats individuales sin tener que recurrir a trucos como crear un grupo y eliminar a las otras personas o como registrar nuestro número de teléfono como nuevo contacto y enviarnos un mensaje desde el ordenador.

Encuestas

Algunos usan los nuevos emojis de WhatsApp para lanzar encuestas en los grupos de la app de Mark Zuckerberg, pero no deja de ser un truco del que se podría prescindir si Meta lanzase la función de lanzar encuestas. Esta herramienta se puede utilizar en Telegram o Threema y es especialmente útil cuando varias personas tienen que decidir qué plan quieren hacer, por ejemplo.

Enviar sin sonido

Cuando envías un mensaje, pero no tienes prisa en que te respondan, puede que prefieras que el otro usuario no se preocupe y que la notificación no haga ruido. Aunque ahora son muchos los que tienen sus smartphones en silencio, esta opción está bien para quienes tienen amigos que sí que lo tienen con sonido.

Otro momento en el que podría merecer la pena tener esta función es cuando en emisor manda el mensaje en plena noche y no quiere que el receptor se despierte sin motivo. Telegram ya dispone de esta característica, pero WhatsApp todavía no.

Mensajes programados

¿Se te olvida felicitar los cumpleaños a menudo? Existe una opción de decidir a qué hora y en qué fecha quieres mandar un mensaje. De este modo, nunca serás ese amigo que se olvida siempre de los días importantes. Eso sí, solo está disponible en Telegram, por lo que si eres más de WhatsApp posiblemente sigas siendo el olvidadizo del grupo.

Verificación de cámara

WhatsApp no cuenta con la verificación de cámara que avisa, mediante una etiqueta, cuando una imagen se ha tomado desde la cámara del móvil o si se ha descargado. De este modo, los usuarios pueden evitar caer en engaños cuando no conocen a alguien en persona, por ejemplo.

No funciona sin número de teléfono

Para crearse una cuenta en WhatsApp es necesario tener un número de teléfono. Por temas de seguridad, esta opción puede ser una buena opción, sin embargo, si quieres tener dos cuentas diferentes (una profesional y una personal) necesariamente debes contar con dos números.

Mensajes temporales

Aunque WhatsApp ya deja que los usuarios envíen imágenes o vídeos que se destruyen después de verlas una vez, cabe destacar que en Telegram existe la opción de crear chats privados y programar la autodestrucción de los mensajes cuando pase determinado tiempo. Estas conversaciones temporales, además, están configuradas para que no se puedan hacer capturas de pantalla.

Solicitud de chat

Hay veces que nuestros números llegan a manos de personas desconocidas o con las que no nos gustaría hablar. Estos pueden bloquearse, pero lo ideal sería que ni siquiera nos llegasen a la bandeja principal y, para ello, lo ideal sería que se mandasen solicitudes, como ocurre en Facebook, Twitter o Instagram.

Desenfocar rostros

Signal tiene la opción de difuminar las caras de una imagen solo tocando un icono de desenfoque. Así, los usuarios pueden mandar fotografías a sus contactos respetando la privacidad de otras personas que salen en ella u ocultando su rostro, si consideran que no salen del todo favorecidos.

