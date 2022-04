La nueva función de Netflix te hará más fácil elegir una película corta para que no te vayas tarde a la cama

Vivimos en un mundo acelerado donde todo lo queremos con inmediatez y apenas tenemos tiempo para nada, mucho menos para sentarnos en el sofá y ponernos una buena película de tres o cuatro horas de duración. Netflix es muy consciente de esto y ha decidido crear una lista con películas que duran como mucho hora y media.

El hecho de que los espectadores no consuman grandes largometrajes entre semana se debe, entre otros muchos motivos, a que hemos perdido gran capacidad de atención. La solución de la plataforma multimedia ha sido crear la sección 'Short- Ass' donde tendremos una lista de películas que duran menos de dos horas.

Todo esto ha surgido a raíz de una canción de Saturday Night Live (SNL) que hablaba sobre las películas cortas y donde el propio Netflix contestó al grupo por Twitter calificándolo como “una buena idea”. Poco después, ya se podía disfrutar de la nueva sección aunque todavía no está disponible en España.

El contenido estará organizado por géneros como es habitual y solo podrán durar una hora y media como mucho. Algunos de los títulos de los que podremos disfrutar aquí serán películas como Midnight in Paris, El Dictador o Los caballeros de la mesa cuadrada.

Este debate social también ha llegado a los propios guionistas que son conscientes de que la duración de las mismas se está acortando. Para entender esto, las páginas que tenían las escenas en los años 50 eran de hasta cuatro páginas mientras que a día de hoy, las escenas apenas llegan a una página.

De la misma forma que se acortan las escenas, ocurre lo mismo con los guiones que ya no suelen superar las 105 páginas. Este fenómeno está totalmente relacionado con unas audiencias que ya no necesitan tanto contexto, sino que quieren que las cosas se resuelvan y se entre en la acción lo más rápido posible.

La influencia de las redes sociales, donde se consume un contenido por lo general inmediato y de ágil consumo, también nos influye y nos convierte en una sociedad impaciente y con muy poca capacidad de atención.

Según un estudio de la Universidad Técnica de Dinamarca, la capacidad de atención global colectiva se está reduciendo debido a la gran cantidad de información que se presenta al público. Las personas ahora tienen “más cosas en las que concentrarse” y eso lo hacen “durante menos tiempo”.

Otro de los factores que influyen es que las películas que consumimos en streaming lo solemos hacer en nuestra habitación o en el salón donde generalmente tenemos muchas distracciones. Sin embargo, cuando vamos al cine, solemos centrar nuestra atención en la pantalla y es mucho más fácil que el espectador mantenga la atención.

A pesar de todo, la culpa de todo esto no lo tiene TikTok donde se consume un contenido que genera dopamina en el usuario y le hace querer seguir generando esa sensación. Esto no ocurre cuando vemos una película, por lo que las horas que pasamos en esta app no tienen por qué cambiar la forma en la que nos concentramos a largo plazo.

