Just Delete Me, una web para eliminar tus cuentas de Internet de forma sencilla

Desaparecer de Internet es casi misión imposible en la actualidad. Cuando alguien quiere borrar su cuenta, por ejemplo, aparecen muchas complicaciones que hacen que más de uno opte por dejarla activa y simplemente olvidar su existencia. No obstante, esta opción hace que otros usuarios puedan acceder a los datos personales que se queden en la cuenta.

Los usuarios que quieran borrar sus cuentas sin tener que buscar cómo hacerlo pueden recurrir a Just Delete Me. Este sitio web facilita la sección concreta del servicio del que uno quiere eliminar su perfil para que no tenga que dirigirse a diferentes webs hasta conseguirlo.

Así se usa Just Delete Me

Accede al sitio web de Just Delete Me.

Escribe en el buscador el servicio que quieras eliminar.

Al realizar la búsqueda, Just Delete Me notificará el nivel de dificultad de eliminar la cuenta, diferenciando entre fácil, media, difícil o imposible.

Al clicar sobre el nombre de la plataforma o en ‘Mostrar infomación’, la web redirigirá al usuario a la sección desde la que podrá eliminar su cuenta.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.