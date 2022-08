Instagram pronto mostrará las fotografías en pantalla completa: así serán sus dimensiones

Dentro de una o dos semanas, Instagram empezará a mostrar las fotografías verticales en un aspecto 16:9 y a pantalla completa.

La aplicación planteó ciertos cambios en su diseño cuando anunció que centraría su estrategia en los reels, sin embargo, detuvo la prueba del rediseño tras recibir bastantes críticas por parte de los usuarios.

Ahora, Adam Mosseri (consejero delegado de Instagram), ha confirmado en su perfil personal y en una sesión de 'Ask me anything' que mantiene su apuesta por priorizar los contenidos a pantalla completa.

Concretamente, las fotografías verticales publicadas en la red social serán las que se muestren con una relación de aspecto 16:9, en lugar del habitual 4:5. Este cambio implica que estas imágenes adoptarán el mismo tamaño que las 'Historias' o reels, que mantienen características similares a las de TikTok.

Mosseri ha adelantado que el cambio llegará a los usuarios "en una o dos semanas", tal y como señala The Verge. Asimismo, ha recordado que, debido a que la plataforma ya soporta vídeos en ese formato, busca con ofrecer un trato "igualitario" a las fotografías.

