Instagram obligará en España a verificar que eres mayor de edad con el DNI o un vídeo selfie

Meta ha lanzado sus nuevas herramientas de verificación de edad en Instagram, como un documento de identificación o Video Selfie. Estas se aplicaron ayer lunes 7 de noviembre en España, donde la edad mínima para usar la plataforma es de 14 años.

Ahora, un perfil de un usuario menor de edad lo tendrá más difícil para fingir tener 18 años o más porque automáticamente se le pedirá una verificación. Según Tara Hopkins, directora de Políticas Públicas de Instagram, era crucial saber la edad de los usuarios de la plataforma. De este modo, la red social se asegura de ofrecer una experiencia "acorde a su edad".

Las medidas las anunció la compañía en junio, sin embargo, todavía no se habían implementado en nuestro país. Finalmente, las novedades han llegado y serán muy importantes para que la aplicación sea más segura para los menores.

¿En qué consisten las funciones?

Existirán distintos métodos para verificar que el usuario tiene la edad que promete tener. Una de ellas será la verificación a través de un documento de identidad: en cuanto se confirme la edad, el DNI, pasaporte, carnet de conducir, o lo que sea que se haya presentado, se guardará durante 30 días "de forma segura" y después se borrará.

Otra manera de demostrar que el usuario es mayor de edad será un 'Video Selfie'. Según Meta, usarán tecnología de verificación de edad desarrollada por Yoti, una empresa especializada en el sector.

Con el 'Video Selfie', Instagram dará una edad estimada al dueño del perfil, pero no se trata de un reconocimiento facial. Dicha tecnología promete salvaguardar la identidad del usuario, ya que su objetivo no es identificar quién es, sino asegurarse de que no miente con su edad.

Julie Dawson, directora de Políticas y Regulación de Yoti, reconoce que es complicado demostrar la edad de un usuario en línea, pero su tecnología hace una aproximación. Además, ha afirmado que el sistema que usan "respeta la privacidad" y es una forma "más segura" de verificar la edad sin tener que compartir el nombre ni un documento de identidad.

Ambas implementaciones tratan de mostrar el compromiso de Meta de respetar la privacidad del usuario, pero también la seguridad que pretenden brindar a los usuarios más jóvenes de la plataforma.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.