Instagram lanza una nueva función para agregar música a los carruseles de fotos

©[energepic.com] via Pexels.com.

Instagram ofrece una nueva función a los usuarios que permite agregar música a los carruseles de fotografías, según informa The Verge.

Los individuos pueden adjuntar una canción a su elección, además, la novedad fue presentada por la cantante Olivia Rodrigo, quien la usó para mostrar su nueva canción 'bad idea right?'. No obstante, todavía no está disponible para todos los usuarios porque se introducirá de manera gradual.

Hasta ahora, Instagram tiene una función similar que permite agregar canciones a las fotografías individuales, pero con la llegada de esta opción, las personas podrán desplazarse por las imágenes mientras escuchan la canción o melodía que seleccionaron para la publicación.

Otras novedades de Instagram

Los seguidores de esta red social tendrán un nuevo incentivo para hacer 'reels'. Es decir, cuando un usuario use la etiqueta 'agrega el tuyo' para hacer un vídeo basado en un aviso, tendrá la oportunidad de ser destacado por el creador o artista original.

Asimismo, cuando un creador seleccione un envío para resaltarlo, el 'reels' aparecerá en la parte superior y mostrará otros contenidos que se deriven de la etiqueta. Es importante mencionar que los creadores podrán fijar hasta diez 'reels' para resaltar y que los internautas recibirán una notificación si el creador selecciona un vídeo suyo.

Por otro lado, la aplicación también está ampliando su función de publicación colaborativa para incluir hasta tres cuentas como coautores de las publicaciones. Dicha novedad 'Collabs' permite que las cuentas públicas y privadas compartan contenido de forma conjunta y que aparezca en el 'feed' de cada cuenta.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.