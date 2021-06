Hoy termina el almacenamiento ilimitado de Google Fotos: lo que sucederá a partir de ahora y qué alternativas tienes

Como ya anunció Google, hoy se inició el cambio de almacenamiento en el servicio de Google Photos, lo que significa que ahora tendremos un total de 15 GB disponibles para almacenar todos nuestros archivos si no queremos empezar a pagar. Las imágenes de alta calidad hasta ahora no ocupaban espacio dentro de nuestra cuenta de Gmail, lo que quería decir que el almacenamiento era gratuito.

Sin embargo, que no cunda el pánico, tus archivos anteriores al día de hoy están a salvo, ya que este almacenamiento de 15 GB cuenta a partir de ahora en adelante, por lo que todo lo que tienes no formará parte ni cuenta como espacio.

¿Cómo puedo mirar cúanto he ocupado y cuanto me queda?

Google facilita el trabajo a los usuarios a través de una página web llamada Storage, en la que podrás consultar de un simple vistazo cuánto has consumido de tu espacio gratuito, cuánto te queda, y también una aproximación de cuánto tardarás en llenarlo si sigues el mismo ritmo de almacenamiento. Esta herramienta es muy sencilla y puede consultarse haciendo clic aquí.

Además de mostrarnos cuánto espacio de Fotos tenemos ocupado con nuestras imágenes y vídeos, Google también nos indica cuánto tenemos almacenado en Google Drive y Gmail. Con esta función podemos hacernos una idea de cuándo se nos acabarán nuestros 15 GB gratuitos, si necesitamos más, nuestros hábitos de consumo y si podemos plantearnos el pago de una suscripción para aumentar este almacenamiento en caso de que lo necesitásemos.

Precios: ¿Merece la pena suscribirse por más almacenamiento?

Si lo que queremos es seguir manteniendo Google Fotos como hasta ahora, la única alternativa es pagar por alguno de los planes de Google One. El espacio que compremos aquí se comparte con el resto de servicios de Google, por lo que tendrás más almacenamiento en Drive y Gmail. Los precios son estos:

Google One 100 GB son 1,99 € al mes o 19,99 € al año.

son o 19,99 € al año. Google One 200 GB son 2,99 € al mes o 29,99 € al año.

son o 29,99 € al año. Google One 2 TB son 9,99 € al mes o 99,99 € al año.

Sin embargo, si tienes o compras un Google Pixel, estás extento de pagar porque se mantiene una copia ilimitada con alta calidad. Esta exclusividad de Google está disponible en los modelos desde el Google Pixel 3a al Google Pixel 5.

Alternativas a Google Photos

Si no quieres pagar y no te parece bien estos cambios de Google, te dejamos un listado de alternativas de almacenamiento en la nube para que tengas otras opciones donde guardar tus archivos ahora que Google Fotos ya no es ilimitado.

Mega

Mega te ofrece 50 GB gratis de almacenamiento solo por registrarte a cambio de que participes en su programa de logros. Puedes usar el espacio para guardar documentos, fotografías, vídeos o lo que quieras.

Hay un servicio de recomendación a otros usuarios que te permite aumentar el espacio en Mega gratis, pero es diferente a Dropbox: no consigues espacio o gigas extras por invitar a amigos, sino que la plataforma te da comisiones si se apuntan a los planes, y podrás usar el dinero para aumentar tu espacio.

También hay planes de pago: Plan Lite por 4,99 euros al mes con 400 GB y 1 TB de transferencia; Plan Pro I por 9,99 euros al mes con 2 TB y 2 TB de transferencia; Plan Pro II por 19,99 euros al mes con 8 TB y 8 TB de transferencia; y Plan Pro III por 29,99 euros al mes con 16 TB y 16 TB de transferencia.

Microsoft OneDrive

Otro de los grandes. OneDrive es un servicio de alojamiento de archivos lanzado en 2014 que ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito en su plan 'Basic'.

Tiene también opciones de pago: por 2 euros al mes tienes 100 GB; por 69 euros al año -o 7 euros al mes- te incluyen 1.000 GB, Skype y aplicaciones de Office; y por 99 euros al año -o 10 euros al mes- tienes un plan familiar que lleva 6 TB -1.000 GB por persona-, Skype y aplicaciones de Office.

