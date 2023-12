Hangover Whopper o cómo pasar las resacas de la Navidad comiendo hamburguesas baratas

La tecnología que funciona con reconocimiento facial está avanzando a pasos agigantados. Cada vez son más las empresas que lo implementan en sus servicios, como es el caso del Club Atlético Osasuna, que permite que los aficionados accedan a las gradas del estadio con su cara. La última en sumarse a esta novedad ha sido Burger King que ha querido apostar por aplicarla en su app de Brasil (aunque no parece ser reconocimiento facial real).

La franquicia de comida rápida ha querido promocionar el lanzamiento de su nueva función con reconocimiento facial con ofertas muy interesantes para superar las resacas. Su campaña se llama Hangover Whopper, que combina la palabra 'resaca' en inglés con el nombre de su famosa hamburguesa. Supuestamente, su tecnología mide el nivel de resaca de sus clientes y, dependiendo de qué tan mal lo estén pasando, les da un descuento u otro a sus pedidos.

En el anuncio, que se puede ver en YouTube, Burger King enseña imágenes que parecen generadas por inteligencia artificial (IA) de personas con resaca siendo analizadas, para calcular cuánto de mal lo están pasando realmente. "Al final del año, todos los días son viernes y comienza la resaca", cuenta la voz en off del vídeo.

Hangover Whopper no está disponible en España y solo puede disfrutarse en los establecimientos de Brasil hasta el 2 de enero, pero es una forma de atraer a nuevos clientes en estas fechas tan señaladas de final y principio de año.

¿Burger King realmente te escanea la cara?

En un principio, Burger King no ofrece sus menús gratis, sino que únicamente da descuentos a los usuarios que empleen esta novedad momentánea. No obstante, son muchos los que se han planteado qué tan segura es esta campaña para su privacidad.

No obstante, la franquicia no parece que realmente esté escaneando la cara. Es probable que la empresa solo use Hangover Whopper a modo de juego, para que más personas se animen a probar la función y consuman. En ese caso, solo sería una herramienta de marketing más.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.