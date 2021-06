Griefbot: el robot que te ayuda a superar la muerte de un ser querido

El duelo por la muerte de un ser querido no es fácil de sobrellevar. A pesar de que sepamos que las personas de nuestro alrededor vayan a morir, a veces al ser humano le cuesta asumir el fin de las vidas de sus allegados. Por ello, a lo largo de la historia, la humanidad se ha encargado de realizar ceremonias dedicadas a los muertos, como el Día de los difuntos, los funerales, los cementerios, etc. A través de estas tradiciones, nos despedimos o recordamos a aquellos que ya no están.

La era digital ha traído consigo otras maneras de reinterpretar estas tradiciones. Un ejemplo de ello, son las despedidas que muchos usuarios dejan a los muertos a través de sus redes sociales. De este modo, algunos dicen su último adiós a aquellos que le acompañaron en vida.

Cada uno sufre el luto de diferente forma. Por ello, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Aalborg (Dinamarca) están investigando en cómo a través de las herramientas tecnológicas es más sencillo para algunos sobrepasar la noticia de la muerte de un ser querido.

Para este debate bioético, ambas universidades han diseñado Griefbot, un robot para el sobrellevar el duelo, que cuenta con la ayuda financiera de la Fundación Víctor Grífols i Lucas.

Belén Jiménez, profesora asociada de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y una de las investigadoras del estudio, explica para Yorokobu que la finalidad del bot “es que los seres queridos de la persona muerta puedan seguir conversando con ella, de forma virtual”.

La idea de este sistema surgió cuando Eugenia Kuyda y Muhammad Ahmad, dos de los impulsores de este tipo de herramientas, perdieron a dos seres queridos. En el caso de Kuyda, perdió a su mejor amigo, y Ahmad, perdió a su padre.

Jiménez cuenta que los griefbots se presentan “como una versión moderna de los rituales de duelo y de las formas clásicas de recuerdo, como podría ser organizar un funeral o consultar un álbum de fotos”. Mediante esta tecnología, los investigadores pretenden cumplir una función psicológica positiva en el proceso de luto.

Según Jiménez, el bot permite interactuar con el recuerdo de la persona fallecida. “De hecho, Ahmad sostiene que el griefbot de su padre se inspira directamente en el deseo de que sus hijos conozcan a su abuelo”, comenta Jiménez.

Por otra parte, la psicóloga también afirma que “Kuyda subraya que el chat con su mejor amigo muerto la ayudó a hablar de la muerte y le permitió descubrir aspectos de sí misma que no conocía”.

Como psicóloga, Jiménez también tiene su opinión formada sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la muerte. Ella considera que el ser humano siempre ha hecho frente al duelo y a la muerte con la tecnología que tenía a su alcance. Ahora, Jiménez aboga por que las nuevas tecnologías, como las redes sociales o los chatbots, pueden transformar la manera de entender este proceso.

