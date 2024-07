La función de WhatsApp que debes tener activada si quieres evitar las estafas

WhatsApp es una de las aplicaciones que más usamos por excelencia en nuestro dispositivo móvil. Tanto es así, que según un estudio del Statista, que ha analizado los datos en lo que va de año, el 67% de los usuarios afirma que utiliza esta herramienta varias veces al día. Mientras que, por otro lado, el 26% la usa cada día, un 4% lo hace cada dos o tres días y un 3% lo hace de manera menos frecuente.

Por eso, que esta aplicación sea de las más usadas, no solo atrae a los usuarios que buscan comunicarse con sus allegados, sino también a los estafadores que buscan pillarles desprevenidos. Y es que, en WhatsApp no solo recibimos mensajes de texto, sino que también podemos recibir audios, llamadas, videollamadas, videos, imágenes y archivos no fiables.

El foco en las descargas automáticas

Y aunque muchas personas tienen desactivada la opción de las descargas automáticas para que su galería no se llene de vídeos e imágenes que no desean tener, otros, en cambio, reciben durante el día archivos que se guardan de manera directa sin que le hayan dado a la opción de descargar.

Esta última opción puede ser la más peligrosa, especialmente para alguien que tenga algún conocido al que le han hackeado el teléfono móvil, ya que con la descarga automática, es más posible que un archivo malicioso entre en nuestro teléfono sin apenas haber podido evitarlo.

Y aunque WhatsApp nos protege en cierta forma de los números desconocidos que nos hablan y nos mandan archivos, deshabilitando la opción de la descarga automática, no lo hace si el que nos habla es un número conocido al que han hackeado y mediante el cual pretenden estafarnos. Por eso, es imprescindible desactivar esta opción en nuestros dispositivos móviles siguiendo los estos sencillos pasos tanto en Android como en iOS.

Desactivar la descarga automática en Android

Si tu móvil es de Android, bastará con entrar en ajustes, almacenamiento y datos, descarga automática y dentro de cada opción, elegir "ningún archivo", es decir, desactivar la selección en todos. Así, cada vez que envíen un archivo sospechoso, podrás evitar el fraude.

Desactivar la descarga automática en iOS

En cuanto al iOS (iPhone), la manera de realizar el proceso es similar, solo hay que entrar en la aplicación, ir a configuración, al apartado de almacenamiento y datos, y donde se encuentra la opción de descarga automática de archivos, ir uno por uno, seleccionando la opción "nunca". De esta manera, ya no solo dejarás de tener la galería llena de fotos y videos que no te interesan, sino que también estarás protegido de archivos maliciosos mediante los cuales pretenden estafarte.

Con este sencillo paso, que nos lleva solo un minuto, estaremos protegidos de la mala intención de algunos, y evitaremos las estafas que ocurren cada vez más tanto en aplicaciones como WhatsApp como por correo electrónico, entre otras.

