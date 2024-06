Con esta función desconocida de Google Maps tus contactos sabrán la hora exacta de tu llegada: así funciona

Google Maps es una de las aplicaciones de navegación más completas y famosas en todo el mundo, incluso podríamos decir la que más. Ofrece multitud de funciones (también con IA) para convertirla en fundamental para cualquier desplazamiento y estar al tanto de todo lo que podría afectar a tu viaje en tiempo real.

Además, también hay una serie de funciones útiles que poca gente conoce. Una de ellas es el poder compartir a quien quieras tu hora de llegada estimada al destino y así funciona.

¿Cómo compartir mi hora de llegada en Google Maps?

Esta función es realmente útil para que las personas que están esperando tu llegada sepan la hora exacta de la misma para que, mientras tanto, puedan planificarse y realizar otras tareas. Esto se puede hacer igualmente, pero tener una referencia de tiempo real te puede permitir organizarte de una mejor manera y con mayor control. Para poder activarla, sigue los siguientes pasos.

Entra a Google Maps desde tu móvil - introduce la dirección del viaje - inicia ruta. En la navegación - detalles de ruta en la parte inferior de la pantalla - abre para más opciones. Selecciona la opción ‘Decir por donde vas’ (se te abrirá la lista de contactos y apps para compartir). Selecciona al contacto deseado para que le llegue la alerta con la ubicación y hora estimada de llegada.

El mensaje también lo puedes compartir en forma de enlace por WhatsApp, Messenger y este tipo de aplicaciones para que el receptor pueda seguir tu progreso desde la app de mapas de Google. Si deseas de dejar de compartir en algún momento, solamente tienes que dirigirte a la parte inferior de la pantalla de nuevo y seleccionar ‘Dejar de compartir’.

El recordatorio de Google Maps para no olvidar donde has aparcado el coche

‘Tío, ¿dónde está mi coche?’. Esta puede ser la pregunta que más miedo nos provoque realizar al no recordar bien donde hemos aparcado. Suele pasar cuando vamos a un lugar nuevo y no lo conocemos, y al querer volver a casa no sepamos llegar a él.

Gracias a este tipo de funciones en Google Maps esto ya no es un problema porque con la función de ‘Guardar ubicación de estacionamiento’ podremos marcar la ubicación de nuestro coche para que después nos guíe hasta él.

