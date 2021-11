¿Fan de los stickers de WhatsApp? Ahora puedes crearlos también desde el ordenador

Los stickers se han convertido en una otra forma de comunicarnos sin utilizar ni una sola palabra. Seguro que alguna vez te has descargado una app de terceros para hacer tus propios diseños, ¿verdad? He de decirte que ya no será necesario que te instales otras aplicaciones debido a que WhatsApp ha lanzado una herramienta que te permitirá hacer tus creaciones.

La aplicación de mensajería instantánea ha lanzado una nueva función que permite a los usuarios crear sus propios stickers personalizados mientras estén utilizando la aplicación de escritorio o WhatsApp Web en PC o Mac.

Para utilizar este creador es necesario tener descargada la última versión de WhatsApp Web o escritorio, además, los usuarios podrán acceder a la herramienta desde cualquier chat. Para ello, será necesario hacer clic en ‘Adjuntar’ (icono del clip), luego en ‘Sticker’ y subir la foto que quieran personalizar.

WhatsApp permite subir fotografías en los siguientes formatos: JPG, SVG, PNG, BMP, ICO, GIF o TIF. Por otro lado, si te gusta crear este tipo de contenido, tendrás la posibilidad de perfilar a tu gusto, recortar la imagen, añadirle emojis o palabras con distintos tipos de tipografía.

Este nuevo creador de stickers ya está disponible en WhatsApp Web y podrá utilizarse en la versión de escritorio a lo largo de la próxima semana. Sin embargo, aún no se ha comunicado cuándo estará disponible esta función para los móviles Android e iOS.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.