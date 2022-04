Facebook no tiene ni idea de a dónde van nuestros datos ni cómo se utilizan por parte de la red social

La utilización de los datos de los usuarios por parte de las redes sociales es una realidad. En este sentido, las regulaciones de privacidad son distintas en cada país aunque todas tienen el objetivo de restringir la forma en la que estas compañías utilizan y almacenan la información personal.

Facebook es uno de los involucrados, ya que se ha visto obligado a llevar a cabo algunos cambios en sus regulaciones de privacidad, pero para ello, la empresa de Mark Zuckerberg debería ser consciente de a dónde van a parar los datos que extrae de sus usuarios, algo que parece que está ocurriendo.

Según un documento interno que fue elaborado en 2021, pero que se ha filtrado ahora, la empresa reconoce que no sabe a dónde van a parar esos datos, concretamente en este comunicado se podía leer que no tienen “un nivel adecuado de control y explicabilidad sobre cómo los sistemas usan los datos”.

Además, la compañía aseguraba que no pueden “asumir compromisos como no utilizar X datos para fines Y” pero que, sin embargo, todo esto que Facebook al parecer no está haciendo, es precisamente lo que los reguladores esperan que hagan.

Este mensaje choca con el actual Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE) según la cual, los datos personales deben ser recopilados “para fineses específicos y legítimos” y añade además que no deben ser procesados “de maneras que sean incompatibles con dichos fines”.

Parece ser que la compañía no sería capaz de garantizar esto y esta incapacidad les provoca ciertos problemas legales por no cumplir con la normativa vigente. Este problema denominado por los expertos como “linaje de datos” se puede entender mejor con una analogía a la tinta y el lago.

Para comprenderlo, imaginemos que sostiene una botella de tinta en la mano que es una mezcla de todo tipo de datos de usuarios, desde datos de tercero a datos de categorías sensibles. Esa botella la viertes en un lago de agua que simularía al sistema de datos abiertos y a partir de aquí empieza a fluir por todas partes.

La pregunta que se plantea ahora es cómo es posible volver a poner toda la tinta en la botella y cómo la podemos organizar de nuevo para que solo fluya en aquellos lugares en los que le está permitido en el lago.

Sobre esta analogía se ha pronunciado un portavoz de Facebook afirmando que carece contexto y que con ello no se demuestra que haya algún tipo de incumplimiento por su parte.

Esta situación no es nueva para Facebook, ya que cuentan con un historial muy poco ético en el uso de los datos de sus usuarios hasta el punto de que en una ocasión, fueron sorprendidos usando los números de teléfono de algunas personas para fines muy distintos a los que en principio estaban destinados.

