Facebook e Instagram lanzan una herramienta para ayudar a otros sitios a eliminar imágenes de abuso infantil

Meta se ha asociado con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos para crear una base de datos y evitar el contenido con abuso sexual infantil en Facebook e Instagram y otras plataformas. La iniciativa recibe el nombre de ‘Take It Down’ y pretende "evitar de manera proactiva que las imágenes íntimas de los jóvenes se difundan en línea".

La idea es que los usuarios puedan alertar de material de abuso sexual infantil en las redes a través de un código numérico que tendrán las publicaciones. El código se almacenará y servirá para detectar y eliminar copias que se compartan en otras plataformas, ya sea dentro de Instagram o Facebook u otros servicios digitales. En la propuesta participan sitios conocidos por su contenido pornográfico, como Pornhub u Onlyfans.

El número que se proporcionará a cada imagen o vídeo será una especie de "huella digital" para facilitar la búsqueda de contenido sexual de menores gracias a la participación de usuarios en la red. Las publicaciones detectadas por contener desnudos o semidesnudos de niños o adolescentes se guardarán en el archivo de Take It Down y las plataformas participantes podrán usar los datos para detectar copias de estas sin que los moderadores vean el contenido de las mismas.

"La gente puede ir a TakeItDown.NCMEC.org y seguir las instrucciones para enviar un caso que buscará proactivamente sus imágenes íntimas en las aplicaciones participantes", detallan en un comunicado los de Meta.

Esta medida cuenta con el apoyo financiero de Meta en un momento en el que el material de abuso infantil en línea no para de crecer. Un informe publicado el año pasado por Internet Watch Foundation afirma que hay 252.194 URL con este tipo de contenido o que lo promocionaba. Esta cifra es un 64% más de lo que se detectó en 2021.

