Estos son los móviles que se quedarán sin WhatsApp a partir del 15 de mayo

WhatsApp cambió en enero sus condiciones de privacidad a pesar de que todavía no tendrán repercusión en España. No obstante, si los usuarios quieren seguir usando la aplicación, tendrán que verse obligados a aceptarlas. Dicho cambio en la política de privacidad entrará en vigor el 15 de mayo.

Para que nadie tenga el obstáculo de no poder entrar a la app, WhatsApp ha empezado a enviar una alerta sobre las condiciones de privacidad que actualmente posee el usuario para cambiarlas lo antes posible. Dichos mensajes se reciben al abrir la aplicación en móviles Android e iOS.

Una vez cumplida la fecha de vencimiento, aquellos usuarios que no hayan actualizado las nuevas condiciones de privacidad no podrán enviar ni recibir mensajes. A pesar de que tendrán notificaciones de mensajes y llamadas, contarán con un periodo de tiempo para proceder a la descarga de la información que esté almacenada en la app (los datos se compartirán con Facebook, aun así, ambas redes sociales no podrán ver el contenido de los mensajes porque estarán cifrados de extremo a extremo ).

WhatsApp lleva la idea de borrar estas cuentas en un futuro, aunque todavía se desconozca durante cuánto tiempo se podrán 'usar' las anteriores funciones. Cabe destacar de nuevo que estas nuevas condiciones de privacidad no afectan en España, pero se tendrán que aceptar de la misma manera para usar la aplicación a su máximo rendimiento.

Entonces, ¿qué se pretende alcanzar con dicha actualización? El objetivo es potenciar una comunicación directa entre empresas, negocios y usuarios dentro de la misma app. Asimismo, los individuos podrán decidir si quieren compartir su número de teléfono.

