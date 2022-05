Estos son los motivos por los que, a veces, no te deja etiquetar a alguien en Instagram

Hay veces que Instagram nos pone problemas a la hora de etiquetar una cuenta en una publicación. Esto no suele ser por casualidad, sino que hay unos motivos detrás y existen unas soluciones para que no vuelva a ocurrir.

Esta red social, como cualquier otra, puede dar problemas en algún momento. En el caso de que no nos deje etiquetar, puede deberse a un problema interno o también puede ser un fallo de nuestra aplicación, por lo que tendremos que ser nosotros mismos los que lo arreglemos.

En estos casos, existen varios tipos de errores si no podemos etiquetar a alguien. El primer paso para comprobar si es un fallo de la app es ver si Instagram está activo o si por lo que sea no funciona de manera temporal.

Caída de Instagram

Para verificar que no funciona lo mejor es utilizar una aplicación externa como Downdetector, que revisa si se ha caído la app. En caso de que se confirme, solo te quedará esperar a que vuelva el servicio.

Problemas de conexión

Es muy importante que nos fijemos en si se trata de un problema de conexión a Internet porque puede ser que no tengas red para navegar, pero si cobertura inalámbrica y esto sea lo que no te está dejando etiquetar a esa persona.

Etiquetar a una cuenta privada

En caso de que descartemos que la red se ha caído y que no tenemos un problema de conexión, el siguiente paso es comprobar si la persona a la que queremos etiquetar tiene la cuenta privada, ya que en ese caso, solo lo podremos etiquetar si le enviamos una solicitud de amistad y nos acepta.

Olvidarse el @

Otro de los errores que cometen muchas personas es no poner el símbolo de @ antes de etiquetar a una persona y es que entonces, Instagram no te dejará etiquetarla. Además de no olvidarnos del @ delante, es importante revisar que el nombre de usuario esté bien escrito.

Cuenta bloqueada o desactivada

Otro de los motivos por los que no te deja mencionar a una persona es cuando alguien te ha bloqueado o ha desactivado su cuenta. En ese momento, no podrás etiquetar a ese usuario en ninguna publicación.

Límite de etiquetas

Algo que poca gente sabe es que la red social pone un límite a las etiquetas, concretamente no se puede etiquetar a más de veinte personas al mismo tiempo. Si intentas poner a más personas, ya sabrás por qué no te está dejando.

Nuevas cuentas

Si te acabas de crear una cuenta, es posible que no puedas etiquetar a alguien porque Instagram restringe esta posibilidad temporalmente para asegurarse de que no se trata de una cuenta de envío de spam y de esta forma evitar los abusos.

Liberar espacio del móvil

Si a pesar de todo no te encaja ninguno de estos motivos, hay algunas opciones para que podamos volver a utilizarlo sin ningún tipo de problema. Una de las cosas que podemos hacer es borrar algunos archivos viejos que ocupan espacio y que están impidiendo el buen funcionamiento de la aplicación.

Tener siempre la última versión

Otra posibilidad es que el error esté en que no has actualizado la aplicación y por esto, es muy importante tener siempre la última versión de las apps que usemos normalmente en nuestro teléfono móvil.

Cerrar sesión

Si estás desesperado y no entiendes cuál puede ser el problema, la solución más fácil es cerrar la sesión de Instagram y volver a iniciarla para ver si hemos conseguido hacer que la aplicación funcione como antes.

Reiniciar el móvil y desinstalar la app

Para situaciones límite, quizás la solución pase por reiniciar el teléfono. Las últimas dos soluciones drásticas que te proponemos son que desinstales completamente Instagram y lo vuelvas a instalar o que te pongas en contacto con ellos vía email a través de support@instagram.com o del número de teléfono +1 650 543 480 0.

