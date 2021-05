Atentos: esto es lo que pasa si no aceptas la actualización de WhatsApp

El pasado sábado 15 de mayo acabó el plazo estipulado por WhatsApp para que sus usuarios aceptasen los nuevos términos y condiciones de uso. Si bien, durante un tiempo indeterminado, WhatsApp dejará libertad a los usuarios para aceptar o no las condiciones, a estos les irá apareciendo un mensaje de aviso cada cierto tiempo recordando que están ahí; si no las aceptas, las funciones de WhatsApp se irán reduciendo poco a poco.

No borrarán tu cuenta, pero a efectos prácticos será como si lo hiciesen.

Las primeras semanas tras el 15 de mayo, los usuarios podrán hacer y recibir llamadas desde WhatsApp.

No obstante, la limitación de función solo acaba de empezar: lo primero que perderán los usuarios que no acepten estas condiciones será la lista de chats; podrás seguir hablando con tus contactos si estos te escriben, pero no podremos entrar a hablar con ellos por nuestra cuenta al no figurar la conversación como parte de nuestro listado de chats abiertos.

Semanas después, es decir, quizás esto esté ocurriendo actualmente, WhatsApp terminará de limitarnos sus funciones desactivando las notificaciones, impidiéndonos recibir mensajes y perdiendo el acceso a las llamadas tanto entrantes como salientes.

Eso sí, si quieres echarte atrás, todavía tienes la oportunidad de rendir tus pies a la compañía y aceptar en cualquier momento las nuevas políticas para poder recuperar tus derechos como usuario dentro de la aplicación.

En realidad WhatsApp ha asegurado que no eliminará las cuentas de quien no acepte sus nuevos términos, pero tal y como estamos viendo, este método de restricción de funciones es prácticamente similar a que si nos quitaran la cuenta.

Por lo tanto, si eres usuario de WhatsApp, tienes que aceptar si o sí las condiciones, o si no, eres libre de mudarte de aplicación e irte a Telegram, Signal u otras apps de mensajería que no te obliguen a aceptar nuevos términos.

