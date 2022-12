Este juego te reta a adivinar qué imagen es la que ha sido generada por inteligencia artificial

Which is AI

La Inteligencia Artificial está en boca de todos, sobre todo después de que OpenAI haya creado un chatbot capaz de responder de forma coherente sobre cualquier cosa que se le pregunte. La tecnología basada en IA puede ser muy diversa. Algunas pueden crear imágenes desde cero inspirándose en fotografías o dibujos que ya existen, como DALL-E 2; otras pueden desarrollar historias infantiles animadas, como Alexa; y también hay unas que pueden enseñar cómo podría ser tu aspecto físico en otra época.

Las creaciones de las IAs son cada vez más similares a las que un humano podría diseñar y, en ocasiones, resulta muy complicado distinguirlas. Tan parecidas pueden llegar a ser que existe un juego en Internet que consiste en tratar de adivinar qué imagen de entre varias opciones ha sido creada por una IA.

La web se llama whichisai.com (Which is AI) y da a escoger entre seis imágenes. De entre las opciones, solo una ha sido creada por una Inteligencia Artificial y el usuario tiene que seleccionar cuál cree que es.

Al elegir la que piensen que es la desarrollada por un algoritmo entrenado con datos ya existentes, la web dice si la respuesta es o no correcta. En el caso de que lo sea, la página dejará que el internauta continúe con el juego clicando en 'Next image'. Por lo contrario, si el usuario escoge mal, el juego se reinicia y deberá clicar en 'Play Again'.

La puntuación se muestra en la esquina superior derecha de la página. Which is AI

En la esquina superior derecha, los jugadores podrán ver su puntuación e incluso jugar con turnos con sus amigos para ver quién saca un mejor resultado. Además, la web informa de dónde ha sacado las distintas imágenes, tanto las formadas por IA como las de fotógrafos reales, todas libres de derechos. Así, si te gusta mucho una imagen, podrás utilizarla sin problemas, citando al autor.

