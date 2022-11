Este es el mapa más detallado del universo observable (y puedes interactuar con él)

'The map of the observable Universe' es un mapa interactivo que incluye objetos cósmicos. Brice Ménard (creador del mapa) afirma en un comunicado de la Universidad Johns Hopkins que el objetivo "es mostrar a todo el mundo cómo es realmente el universo".

Los datos incluyen algunos de los 40 quintillones de agujeros negros que se encuentran en el universo observable, captura unas 200.000 galaxias y millones de estrellas.

Los interesados pueden desplazarse hacia arriba en el mapa para ver los objetos especiales que son visibles en dicha creación. Ménard añade que "estamos acostumbrados a ver imágenes astronómicas que muestran una galaxia aquí, una galaxia allá o quizás un grupo de galaxias. Pero lo que muestra este mapa es una escala muy, muy diferente".

Desafortunadamente, no puede hacer clic en galaxias individuales para averiguar dónde están los cuerpos celestes, no obstante, el mapa cumple el propósito de mostrar la historia del universo y todos sus contenidos cósmicos.

Si estás interesado en el mapa, puedes hacer seleccionar el siguiente enlace.

