Estas son las preguntas más curiosas que hacemos en Google

Internet se ha convertido en nuestro gran aliado para sacarnos de dudas sobre los horarios de los partidos de la Eurocopa, las restricciones marcadas por el Gobierno de España, algún prospecto sobre medicamentos o mismamente en cómo podemos educar a nuestra nueva mascota. De forma inmediata, al escribir nuestras preguntas en el buscador de Google, accederemos a un montón de páginas que nos ayudarán a resolver nuestras incógnitas.

Como puedes imaginar, Google es el buscador más conocido y empleado por los usuarios, sin embargo, se han llegado a realizar preguntas bastante obvias y otras un poco más curiosas para resolver la curiosidades que tiene la sociedad. Si quieres saber qué es lo que pregunta la gente, sigue leyendo la noticia.

Cuestiones relacionadas con los animales

Con frecuencia se realizan preguntas con el mundo animal, una de las cuestiones más destacadas es ‘qué hacer para que mi gato me quiera’, por ello, existen miles de páginas web y vídeos que muestran tutoriales para mejorar la relación con el felino.

Por otro lado, una de las curiosidades sobre los animales es ‘cuánto dura el embarazo de un elefante’, ya que tienen un periodo largo de gestación y es bastante desconocido su desarrollo.

¿Me quiere o no me quiere?

¿Quién no ha estado enamorado o ha intentado pasar por una ruptura? Todos hemos pasado por estos momentos en nuestras vidas amorosas, teniendo en cuenta que las preguntas más típicas que se han realizado en Google han sido ‘cómo se puede enamorar un chico/chica de mí’, ‘cómo olvidar a mi expareja’ o ‘cómo saber si es la persona indicada’.

Personalmente, es preferible que confíes en ti mismo y muestres tu verdadera versión para conocer a la persona que te está empezando a gustar. A todo el mundo no le funcionan los consejos que pueden aparecer en Internet.

Google cumple con la función de ser médico

Seguramente hayas tenido un leve dolor de cabeza o de cualquier parte del cuerpo y has acudido a Google para ver los síntomas o si puede tratar de alguna enfermedad grave, ¿verdad? Error, es recomendable que acudas a tu médico para resolver tus dudas .

No obstante, las preguntas más destacadas en el ámbito sanitario están relacionadas con ‘cuánto tarda un hueso en soldar’, ‘a qué edad salen las muelas juicio’, ‘cuánto tiempo tardan en salir las muelas del juicio’ o ‘qué síntomas tiene X enfermedad’.

'La curiosidad mató al gato'

Como hemos mencionado al principio de la noticia, Google ha recibido otras preguntas del estilo ‘por qué mi novio/novia me ignora’, ‘por qué me tiro tantos gases’, ‘los pingüinos tienen tobillos’, ‘cómo encontrar a mi doble’ o si ‘los perros tienen ombligo’. Está claro que Internet no dejará nunca de sorprendernos.

